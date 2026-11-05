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Pevač Sloba Radanović izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavio snimak na kojem peva. Među komentarima njegovih pratilaca našla se i kritika na račun njegovog izvođenja, koju pevač nije želeo da prećuti, već je odlučio da na nju javno odgovori.

Naime, jedan korisnik Instagrama poručio mu je da muzika koju izvodi nije za njega, što je Sloba iskoristio kao povod za ironičnu reakciju.

– Nisi ti za ovu muziku – glasio je komentar koji je privukao njegovu pažnju.

Radanović je potom na svom Instagram storiju objavio fotografiju muškarca koji mu je uputio kritiku, uz kratku poruku:

– Legenda – napisao je pevač i dodao emotikone koji izražavaju tugu.

Sloba Radanović Foto: Printscreen/Instagram

Međutim, tu se nije zaustavio. Ubrzo je objavio još jedan stori, u kojem je nastavio da se šali na sopstveni račun.

– Lepo ja kažem da nisam za ovo... – poručio je Sloba.

Njegov odgovor privukao je pažnju korisnika društvenih mreža, a pevač je još jednom pokazao da na negativne komentare ume da reaguje s dozom ironije i humora.

1/6 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printsceen/Instagram, Screenshot

Radanović potkačio kolege



Sloba, inače, često, kad god nađe vremena, komunicira sa pratiocima na društvenoj mreži Isntagram, a među brojnim porukama koje su mu pristigle jedna se posebno izdvojila. "Zašto većina tvojih kolega pevača ne peva tvoje pesme, da bar hitove zadnje pevaju?", glasilo je pitanje koje je dobio od obožavaoca.

Pevač nije želeo da uvija odgovor u rukavice, pa je u ironičnom stilu žestoko potkačio kolege s estrade.

"To ipak treba njih da pitate. Možda su im teške, pa da se ne muče... Znate da ja rado pevam svačije", poručio je Radanović uz emotikon koji plače od smeha.