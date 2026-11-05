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Najveća muzička zvezda Balkana Aca Lukas održao je treći uzastopni koncert u prepunoj Beogradskoj areni, čime je na spektakularan način zaokružio tri večeri vrhunske muzike, nezaboravnih emocija i atmosfere koja će se dugo pamtiti.

Od prvog do poslednjeg stiha publika je bila na nogama, pevala i igrala, dok se atmosfera u dvorani iz pesme u pesmu podizala do usijanja. I treće koncertno veče proteklo je u znaku Lukasovih najvećih hitova, koji su se nizali jedan za drugim. „Lična karta“, „Kafana na Balkanu“, „Nešto protiv bolova“, „Pesma od bola“ i brojni drugi vanvremenski hitovi još jednom su pokazali koliko snažnu vezu Lukas ima sa publikom koja ga prati generacijama.

Vlado Kalember i Srebrna krila podigli Arenu na noge!





Posebno oduševljenje izazvali su specijalni gosti večeri, Vlado Kalember i „Srebrna krila“, koji su svojim nastupom dodatno podigli atmosferu. Uz čuveni hit „Za dobra stara vremena“, cela Arena bila je na nogama, a publika je zajedno sa njima pevala od prvog do poslednjeg stiha.

Aca Lukas Foto: Hype production

Emotivna posveta Bori Čorbi – trenutak koji je obeležio veče

Pored sjajne atmosfere i velikih hitova, treći koncert obeležio je i posebno emotivan trenutak kada je Aca Lukas deo nastupa posvetio uspomeni na svog pokojnog prijatelja, legendarnog Boru Đorđevića.

Lukas se obratio publici i iskrenim rečima najavio pesme kojima je želeo da oda počast čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag na regionalnoj muzičkoj sceni.

– Moj veliki prijatelj… Želim sa ovih nekoliko pesama da mu odam počast. Ove pesme su snimili kad smo bili klinci. On nije tu, ali će večno živeti sa nama – rekao je Lukas, a potom zapevao čuveni hit „Ostani đubre do kraja“.

Bio je to trenutak u kojem je velika koncertna euforija ustupila mesto emocijama i sećanju na jednog od najznačajnijih rok muzičara sa ovih prostora. Lukas je ovom posvetom pokazao da se velika prijateljstva ne zaboravljaju, a da muzika ima moć da sačuva uspomenu na one koji više nisu među nama.

Aca Lukas Foto: Hype production

Velika koncertna trilogija počela je 2. novembra, kada je Lukas prvim taktovima hita „Voliš li me“ otvorio spektakl i od samog početka podigao publiku na noge. Posebno upečatljiv prizor nastao je tokom izvođenja pesme „Upali svetlo“, kada su hiljade telefonskih bliceva obasjale dvoranu.

Drugo veče, 3. novembra, imalo je dodatnu simboliku, jer je Lukas upravo na sceni, okružen hiljadama obožavalaca, proslavio svoj rođendan. Među gostima bio je i Miroslav Ilić, dok su mu podršku iz publike pružile majka Vidosava i brojne kolege.