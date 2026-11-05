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Jedan od najpopularnijih pevača u regionu Saša Matić otputovao je na veliku australijsku turneju, tokom koje će sa kompletnim bendom održati četiri koncerta. Publika će imati priliku da ga sluša u Adelejdu, Brizbejnu, Sidneju i Melburnu, a pevač ne krije uzbuđenje zbog ponovnog susreta sa našim ljudima koji žive na drugom kraju sveta.



Iako ga od Australije dele hiljade kilometara, Saša ističe da muzika ima posebnu moć da izbriše svaku udaljenost. Upravo zato susreti sa publikom u dijaspori za njega imaju posebnu emotivnu težinu.

„Kada na hiljade kilometara od kuće čuješ ljude kako pevaju tvoje pesme, shvatiš koliko muzika ima moć da povezuje ljude. Australija jeste daleko, ali čim izađem na scenu, imam osećaj kao da sam među svojima“, poručuje Matić u predlogu izjave povodom turneje.

Njegove pesme godinama prate velike ljubavi, rastanke i životne prekretnice, a pevač smatra da publika koja živi daleko od domovine muziku doživljava na poseban način.

1/11 Vidi galeriju Regionalna muzička zvezda Saša Matić održao je sinoć veliki solistički koncert u prepunoj dvorani Mejdan u Tuzli, gde je preko 5.000 ljudi od prve do poslednje pesme napravila atmosferu za pamćenje. Foto: Saša

„Nekoga pesma vrati u rodni grad, nekoga podseti na porodicu, mladost ili ljubav koju je ostavio iza sebe. Na tim koncertima ne pevamo samo pesme, već zajedno oživljavamo uspomene.“

Iako iza sebe ima godine uspešne karijere, brojne koncerte i putovanja, Matić priznaje da mu tokom dugih turneja najviše nedostaju porodica, prijatelji i jednostavni svakodnevni trenuci. Ipak, putovanja sa bendom uvek donose i mnogo smeha, druženja i zanimljivih situacija.

„Posle koncerta adrenalin je toliko jak da ne možeš odmah da zaspiš. Često se družimo sa bendom i prepričavamo zanimljive situacije. Mada, moram da priznam da mi danas dobar san znači mnogo više nego pre dvadeset godina“, kaže Saša kroz osmeh.

Za publiku u Australiji priprema koncerte ispunjene svojim najvećim hitovima, emocijama i prepoznatljivom energijom.