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Voditeljka muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde“, Bojana Lazić, privukla je pažnju javnosti iskrenim razgovorom o svom privatnom životu. Ona je bez ustezanja govorila o ljubavnom statusu, spekulacijama da je u drugom stanju, ali i o odnosu koji je nakon razvoda zadržala sa bivšim suprugom i njegovom novom partnerkom.

Bojana Lazić Foto: Ilija Ilić

Bojana je odmah na početku razgovora stavila tačku na nagađanja o navodnoj trudnoći, jasno poručivši da prinove za sada nema, kao ni novog muškarca u njenom životu.

- Nisam trudna, dečka nema, nema ko da čestita... Neću se više šaliti na taj račun – rekla je voditeljka.

Ona je potom otkrila i kako je njen sin reagovao kada se povela priča o tome da bi mogao da dobije brata ili sestru. Kako kaže, njemu je čitava situacija bila simpatična, budući da je navikao na njene šale, a Bojana se našalila i na račun toga ko bi sve mogao da joj pomogne oko eventualne prinove.

- On zna da se ja šalim, takođe zna da sam ozbiljna kad kažem neće on ubrzo, bilo mu je smešno i duhovito. Kad je bio manji govorio je da bi voleo da ima dva sestre, sad kako je veći, svestan je da je to velika razlika. Ali ja mu često kažem šta bi ti falilo, ti bi mi čuvao dete, ne bi morala da imam bebisiterku. Sad bih mogla da rodim blizance, svi čuvaju, i sin, i bivši muž – ispričala je Bojana.

"Naš odnos je fenomenalan“

1/12 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Ilija Ilić

Posebnu pažnju izazvao je deo razgovora u kojem je govorila o bivšem suprugu. Iako su se njihovi putevi razišli, Bojana je istakla da su ostali u odličnim odnosima, a nije krila ni koliko lepo mišljenje ima o njegovoj sadašnjoj partnerki.

Štaviše, voditeljka je iznenadila priznanjem da bi bez problema mogla da joj bude kuma na venčanju, ukoliko do njega dođe.

- Odnos je super, fenomenalan, normalan jedan odnos. Želim i njemu jedno dete, pa da se svi odružimo. Nije fraza kad kažu kad preboliš mogla bi i kuma da budeš na svadbi, ja toliko volim njegovu partnerku, to često govorim, mogla bih i kuma da im budem, samo da ona bude ta, da ne bude neka druga. Stvarno bih mogla, a mogli bi i oni, toliko smo u lepom odnosu – otkrila je Lazićeva.

Za kraj, Bojana je govorila i o tome koga bi odabrala za kumu ukoliko bi ponovo stala na ludi kamen. Njen izbor bio je zanimljiv, a tom prilikom pomenula je i Ognjena Amidžića, koji je svojevremeno imao važnu ulogu u njenom ljubavnom životu.

- Zorica Brunclik... A Ognjen je upoznao mene i mog bivšeg supruga, kumovao je našem susretu, pa možda mi Zorica donese više sreće – zaključila je voditeljka.