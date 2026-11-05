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Pevačica Vesna Zmijanac svojevremeno je otvoreno govorila o ljubavnom životu i braku sa poznatim harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, a tom prilikom iznela je i brojne detalje o njihovom odnosu koji su godinama intrigirali javnost.

Foto: Damir Dervišagić

Iako se o njihovom razvodu mnogo pisalo, Vesna je istakla da je Kemiš bio jedini muškarac sa estrade sa kojim je bila u emotivnoj vezi. Prisеćajući se njihovog upoznavanja, otkrila je da ju je kod njega najviše privukao muzički talenat, ali i da su se vremenom pokazale razlike koje nisu mogli da prevaziđu.

Naime, Kemiš se nakon studija u Nemačkoj vratio u zemlju kao već afirmisan i izuzetno cenjen harmonikaš, a Vesna nije krila da je upravo njegovo umeće na instrumentu ostavilo poseban utisak na nju.

- On je bio jedini kolega u mom ljubavnom životu. Kod Miroljuba mi je bilo specifično što je bio prvak u muzici, u harmonici. Kada sam ga upoznala, došao je iz Nemačke gde je studirao. Imalo je nešto kod njega što nije bilo u skladu sa mojim mozgom. Ja sam u stvari bila zaljubljena u njegovo sviranje, on je tu bio besprekoran a to je bilo malo – istakla je Vesna Zmijanac.

"Dugo smo pokušavali“

1/5 Vidi galeriju Zorica Brunclik i Vesna Zmijanac pomirile se posle 29 godina Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Kurir TV

Jedna od najtežih tema o kojima je pevačica govorila bila je činjenica da tokom braka nisu uspeli da se ostvare kao roditelji. Vesna je priznala da su oboje želeli dete i da su pokušavali da dobiju potomstvo, ali da se to, uprkos tome što je sa medicinske strane sve bilo u redu, nije dogodilo.

Kako je objasnila, tek nakon njihovog razlaza oboje su dobili decu – Kemiš u novom braku, a Vesna je dobila ćerku Nikoliju, koja joj je danas najveća podrška.

- Drugo, nismo imali decu, a to je velika stvar. Ne znam zbog čega, niko ne zna, ni on ni ja. Radili jesmo na tome, ali se ništa nije zbivalo. On je kasnije odmah dobio decu, a ja sam dobila Nikoliju. Neki gen tu nije štimao. Sve je bilo u apsolutnom redu, ali ne vredi. Nekad je sudbina da to bude tako – ispričala je pevačica.

Vesna se potom osvrnula i na sam kraj njihovog braka, naglašavajući da je njihov odnos odavno bio narušen pre nego što su se zvanično rastali. Posebno je zanimljivo to što je ovom prilikom odlučno demantovala priče da je za njihov razvod bila odgovorna njena koleginica Zorica Brunclik.

1/7 Vidi galeriju Zorica Brunclik Foto: Ilija Ilić

Godinama se spekulisalo da je Zorica bila umešana u njihov ljubavni odnos i da je upravo ona navodno doprinela krahu Vesninog i Kemiševog braka. Međutim, pevačica je objasnila da se sve dogodilo tek nakon njihovog rastanka, kao i da njena koleginica nije imala nikakve veze sa njihovim razvodom.

- Kod nas je bio kraj već davno pre toga. Čak i kad smo bili zajedno, nismo bili. Bio je kraj dok smo bili zajedno. Nije štimalo, nije imalo šta da pogura tu stvar. To je bio spektakl, naravno, za medije. Zorica nije preotela ništa niti joj je padalo na pamet, dok smo bili zajedno. Sve se izdešavalo kad smo se mi rastali. Ona je tada bila u braku, sa Kešeljem, a to se sve kasnije desilo – zaključila je Vesna.