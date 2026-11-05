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Sadik Pašić Paja, jedan od poznatijih muzičkih menadžera sa prostora bivše Jugoslavije, decenijama je prisutan na estradnoj sceni, a široj javnosti poznat je i kao suprug pevačice Branke Sovrlić. Njih dvoje su u skladnom braku već 42 godine, a Paja je u velikoj ispovesti za „Blic“ govorio o njihovom zajedničkom životu, neostvarenoj želji za potomством, ali i brojnim zanimljivim detaljima iz estradnog sveta.

Foto: Semus

Jedna od tema koja se često pokreće kada je reč o njihovom braku jeste činjenica da nikada nisu dobili decu. Paja se na tu temu osvrnuo bez zadrške, a u svom stilu ispričao je i neobičnu anegdotu sa jednim ginekologom, čiji ga je savet svojevremeno iznenadio.

- Pitao sam jednog ginekologa: da dođe moja Branka kod tebe, a on mi kaže: neka promeni petla. Šta ću ja da pitam dalje – rekao je Paja kroz osmeh, prepričavajući savet lekara da pevačica promeni partnera.

1/6 Vidi galeriju Branka Sovrlić i suprug Foto: Privatna Arhiva, express.ba, Nemanja Nikolić

Menadžer je potom istakao da Branka nije imala zdravstvenih problema, kao i da je potpuno zdrava, te se našalio da je možda upravo on odgovoran za to što nisu postali roditelji, s obzirom na to da je zbog posla često bio odsutan.

- Nije ona previše povređena time što je pitaju što nemamo dece, tako se dešavalo. Ona je skroz zdrava, nije imala nikakvih problema. Bila je prvak Srbije u džudou. Možda sam ja sam kriv što nisam bio nikada kod kuće, šalim se. Branka je pogrešila što se našla na estradi. Estrada je bosanski lonac, staviš svašta i bude dobro. Ona bi bolje prošla da je pevala u operi ili horu, pozorištu, taj je tip nije za borbu. Ona se sa direktorom televizije upoznaje tri puta, a u to vreme svi bi se da imaju priliku da upoznaju direktora ulizivali. Ona ima kristalan glas i prava je dama. Njena majaka nikada nije na ulicu izašla da se nije našminkala, kao da se nisi okupao ideš u autobus i treba da smrdiš okolo. Prvi put kada je išla na turneju ona je trčala: eno onaj nije stavio kravatu. Eto, takva je – ispričao je Paja.

Pozajmio 50.000 maraka Vesni Zmijanac

1/5 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic, Screenshot

Pored priče o supruzi, Paja se prisetio i saradnje sa jednom od najvećih folk zvezda, Vesnom Zmijanac. Otkrio je kako joj je svojevremeno ponudio da joj kupi stan u Beogradu, a zatim ispričao i kako je došlo do pozajmice od čak 50.000 tadašnjih nemačkih maraka.

Kako je objasnio, Vesna je u periodu kada je snimala najveće hitove često boravila u njegovoj kući, a njihova saradnja bila je veoma uspešna. Ipak, Paja je kroz osmeh govorio i o njenim navikama kada je reč o pozajmljivanju novca i stvari.

- Vesna Zmijanac kada je snimala najveće hitove, najveće koncerte sam joj radio. Snimala je ploču, a spavala kod nas, jednostavna je. Međutim hoće li posuditi nešto sa tim se pozdravi, to ti neće vratiti, a isto tako možeš njeno uzeti i ne vratiti. Veliki je džek. Tada sam joj rekao: ajde da ti kupim stan u Beogradu biraj gde hoćeš i koliki hoćeš, godinu dana da radiš sa mnom. Vlada je bio tada njen muž i ona ga zvala da pita. Ja mu kažem za 10 dana ti dajem 50.000 maraka. Ona je tada dobijala 500 maraka, a Toma i Šaban su pevali za 1000 maraka. Izvadio sam 50.000 maraka dao sam mu (Vladi) i totalni haos smo napravili. Zalepila se bila za mene ko taksena marka jer svako voli slavu i da izađeš pred punu halu. Ona je neodgovorna ali je dobra, kompletna, celi produkt – ispričao je Pašić.

Njegova ispovest izazvala je pažnju upravo zbog brojnih detalja iz prošlosti, ali i otvorenog govora o odnosima sa velikim imenima domaće estrade. Paja je tako otkrio kako izgleda privatni život iza scene, ali i koliko su nekadašnji muzički poslovi podrazumevali velika ulaganja i poverenje između menadžera i izvođača.