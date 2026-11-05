"REKAO MI JE DA BRANKA PROMENI PETLA“ Muž Branke Sovrlić otkrio šta mu je ginekolog savetovao, pa progovorio o 42 godine braka
- Sadik Pašić Paja je u ispovesti govorio o 42 godine braka sa Brankom Sovrlić i žalosti što nisu imali dece.
- Istakao je da je Branka zdrava, nekadašnja prvakinja Srbije u džudou, i prisetio se neobičnih lekarskih saveta.
- Osvrnuo se i na saradnju sa Vesnom Zmijanac, navodeći da joj je pozajmio 50.000 maraka za stan.
Sadik Pašić Paja, jedan od poznatijih muzičkih menadžera sa prostora bivše Jugoslavije, decenijama je prisutan na estradnoj sceni, a široj javnosti poznat je i kao suprug pevačice Branke Sovrlić. Njih dvoje su u skladnom braku već 42 godine, a Paja je u velikoj ispovesti za „Blic“ govorio o njihovom zajedničkom životu, neostvarenoj želji za potomством, ali i brojnim zanimljivim detaljima iz estradnog sveta.
Jedna od tema koja se često pokreće kada je reč o njihovom braku jeste činjenica da nikada nisu dobili decu. Paja se na tu temu osvrnuo bez zadrške, a u svom stilu ispričao je i neobičnu anegdotu sa jednim ginekologom, čiji ga je savet svojevremeno iznenadio.
- Pitao sam jednog ginekologa: da dođe moja Branka kod tebe, a on mi kaže: neka promeni petla. Šta ću ja da pitam dalje – rekao je Paja kroz osmeh, prepričavajući savet lekara da pevačica promeni partnera.
Menadžer je potom istakao da Branka nije imala zdravstvenih problema, kao i da je potpuno zdrava, te se našalio da je možda upravo on odgovoran za to što nisu postali roditelji, s obzirom na to da je zbog posla često bio odsutan.
- Nije ona previše povređena time što je pitaju što nemamo dece, tako se dešavalo. Ona je skroz zdrava, nije imala nikakvih problema. Bila je prvak Srbije u džudou. Možda sam ja sam kriv što nisam bio nikada kod kuće, šalim se. Branka je pogrešila što se našla na estradi. Estrada je bosanski lonac, staviš svašta i bude dobro. Ona bi bolje prošla da je pevala u operi ili horu, pozorištu, taj je tip nije za borbu. Ona se sa direktorom televizije upoznaje tri puta, a u to vreme svi bi se da imaju priliku da upoznaju direktora ulizivali. Ona ima kristalan glas i prava je dama. Njena majaka nikada nije na ulicu izašla da se nije našminkala, kao da se nisi okupao ideš u autobus i treba da smrdiš okolo. Prvi put kada je išla na turneju ona je trčala: eno onaj nije stavio kravatu. Eto, takva je – ispričao je Paja.
Pozajmio 50.000 maraka Vesni Zmijanac
Pored priče o supruzi, Paja se prisetio i saradnje sa jednom od najvećih folk zvezda, Vesnom Zmijanac. Otkrio je kako joj je svojevremeno ponudio da joj kupi stan u Beogradu, a zatim ispričao i kako je došlo do pozajmice od čak 50.000 tadašnjih nemačkih maraka.
Kako je objasnio, Vesna je u periodu kada je snimala najveće hitove često boravila u njegovoj kući, a njihova saradnja bila je veoma uspešna. Ipak, Paja je kroz osmeh govorio i o njenim navikama kada je reč o pozajmljivanju novca i stvari.
- Vesna Zmijanac kada je snimala najveće hitove, najveće koncerte sam joj radio. Snimala je ploču, a spavala kod nas, jednostavna je. Međutim hoće li posuditi nešto sa tim se pozdravi, to ti neće vratiti, a isto tako možeš njeno uzeti i ne vratiti. Veliki je džek. Tada sam joj rekao: ajde da ti kupim stan u Beogradu biraj gde hoćeš i koliki hoćeš, godinu dana da radiš sa mnom. Vlada je bio tada njen muž i ona ga zvala da pita. Ja mu kažem za 10 dana ti dajem 50.000 maraka. Ona je tada dobijala 500 maraka, a Toma i Šaban su pevali za 1000 maraka. Izvadio sam 50.000 maraka dao sam mu (Vladi) i totalni haos smo napravili. Zalepila se bila za mene ko taksena marka jer svako voli slavu i da izađeš pred punu halu. Ona je neodgovorna ali je dobra, kompletna, celi produkt – ispričao je Pašić.
Njegova ispovest izazvala je pažnju upravo zbog brojnih detalja iz prošlosti, ali i otvorenog govora o odnosima sa velikim imenima domaće estrade. Paja je tako otkrio kako izgleda privatni život iza scene, ali i koliko su nekadašnji muzički poslovi podrazumevali velika ulaganja i poverenje između menadžera i izvođača.
Kurir.rs/Blic