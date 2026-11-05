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Bivši rijaliti učesnik Branislav Radonjić Brendon već duže vreme nije deo rijaliti programa, u kojima je svojevremeno privlačio veliku pažnju javnosti svojim ponašanjem i britkim komentarima. Iako su mnogi očekivali njegov povratak pred kamere, on je sada otkrio zbog čega, kako tvrdi, više ne dobija pozive od produkcije.

Foto: Printscreen/Instagram

Nakon što se povukao iz rijaliti formata, Brendon je postao aktivan na društvenim mrežama, posebno na TikToku, gde redovno komunicira sa pratiocima i iznosi svoje stavove o različitim temama. U više navrata govorio je i o uslovima u kojima su boravili učesnici rijalitija, a njegove tvrdnje izazvale su brojne reakcije.

Ovoga puta ponovo se dotakao te teme i izneo prilično oštre reči na račun higijene i uslova u rijaliti kući. Prema njegovim tvrdnjama, upravo zbog onoga što bi mogao da ispriča javnosti produkcija navodno više ne želi da ga angažuje.

- Mene više ne smeju da zovu u rijaliti da ne bih naciji pričao kako im je prljavo i smrdljivo unutra, kako im pacovi gmižu okolo, i muve i komarci i kako je wc kao septička jama – izjavio je Brendon.

Inače, tokom brojnih sezona rijaliti programa pojedini učesnici često su se žalili na higijenu u zajedničkom prostoru. Nered, neopran sud, prljav veš i frižideri koje niko ne održava samo su neke od situacija o kojima se govorilo, dok su snimci kuće nakon završetka pojedinih sezona neretko izazivali komentare zbog zatečenog stanja.

Od "Velikog brata“ do "Zadruge“

1/5 Vidi galeriju Branislav Radonjić Brendon proživljava teške trenutke Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, ATA images

Brendon se na televiziji prvi put pojavio u rijalitiju „Veliki brat“, a publika ga je godinama kasnije ponovo gledala u „Zadruzi“. Međutim, osim po specifičnom ponašanju i izjavama, pažnju javnosti privukle su i brojne promene u njegovom fizičkom izgledu.

Naime, kada se prvi put pojavio pred kamerama, nije imao estetske korekcije po kojima je danas prepoznatljiv. Tokom godina podvrgavao se različitim zahvatima, ali je kasnije otvoreno govorio o nezadovoljstvu rezultatima i iskustvima sa lekarima koji su radili na njegovom izgledu.

Brendon nije krio razočaranje, a svojevremeno je poručio da smatra da su ga pojedini doktori, kako je sam rekao, upropastili.

- Svi doktori što su takli moje lice su me upropastili. Smatram da ima mnogo ljudi i klinika koji žele novac, a ne znaju svoj posao. Samo da mi malo ojača Instagram i krenuću sa svojom javnom osvetom, doktorima što nemaju pojma da rade estetiku – rekao je Radonjić.

Njegove izjave ponovo su pokrenule priču o periodu kada je bio deo rijaliti programa, ali i o promenama kroz koje je prošao nakon televizijskog angažmana.