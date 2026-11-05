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Istraga povodom podmetanja požara pod luksuzni „audi Q8” folk pevača Uroša Živkovića na Čukarici dobila je nov, konkretan pravac nakon što su istražitelji detaljno analizirali snimke sa sigurnosnih kamera.

Kako prenose mediji, incident se odigrao u utorak ujutru, tačno u 4.20 časova. Policija je preuzela video-zapise sa okolnih objekata na kojima je zabeležena čitava trasa kretanja napadača.

Na snimcima se jasno vidi kako dvojica muškaraca pešice prolaze Tuniskom ulicom, a zatim nastavljaju kretanje kroz prolaze između stambenih zgrada. U jednom trenutku, kako se uočava na video-materijalu, jedan od njih prilazi posedu, preskače ogradu, poliva prednji deo skupocenog automobila zapaljivom materijom i izaziva buktinju, nakon čega pešice beži u mrak sa saučesnikom.

1/4 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Marko Kranjc

Paralelno sa pregledanjem snimaka i potragom za licima sa snimka, policija detaljno proverava motive ovog obračuna.

Živković je tokom razgovora sa nadležnim organima naveo da su mu pre nekoliko dana navodno upućene direktne pretnje, uz zahtev da pripremi veću količinu novca. Zbog ovih navoda, inspektori detaljno proveravaju sve njegove poslovne i privatne komunikacije, telefonske pozive i poruke, kako bi se utvrdilo da li je paljenje džipa zapravo bilo opasno upozorenje i pokušaj iznude.

"Čuo se tup udarac, pa je suknuo ogroman plamen"

Prednji deo luksuznog vozila u potpunosti je uglisan od vatrene stihije, a visoka temperatura oštetila je i obližnji dvorišni zid.

Dramatične trenutke iz gluvog doba noći potvrdili su i uznemireni stanari koje je probudila buka:

- Bilo je oko 4.20 ujutru, u naselju je vladala potpuna tišina. Odjednom se začuo jak, tup udarac, kao da je nešto puklo ili se silovito srušilo na beton. Skočio sam iz kreveta i prišao prozoru. U tom trenutku ispred je suknuo ogroman plamen koji je osvetlio celu zgradu i ulicu. Kroz dim sam video dvojicu kako beže niz ulicu kao bez duše. Ubrzo su se začule sirene vatrogasaca i policije — ispričao je jedan od komšija.

Brzom intervencijom vatrogasnih ekipa vatra je ugašena i sprečeno je njeno širenje na ostale objekte, a povređenih lica, na sreću, nije bilo.

Oglasio se pevač

Nakon što je naš portal objavio informacije o incidentu, kratkom izjavom oglasio se i sam Uroš Živković:

- Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želeo da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumevanje. Hvala svima na brizi - rekao je Živković.

Istraga policije i nadležnog tužilaštva je u punom jeku, a intenzivno se radi na identifikaciji i pronalasku osoba sa snimka iz Tuniske ulice.