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Supruga repera Adnana Nikšića Sajfera,Lejla Nikšić, nedavno je postala majka devojčice Noor, koja je na svet došla 20. oktobra 2026. godine. Ipak, ono što je trebalo da bude rutinski odlazak na poslednju kontrolu pred porođaj pretvorilo se u pravu borbu za život njihove bebe.

Foto: Preent Screen

Lejla je na društvenim mrežama podelila emotivan snimak nastao u automobilu, dok je sa suprugom Adnanom išla na pregled. Tek nekoliko minuta kasnije saznali su da je stanje njihove bebe ozbiljno i da je neophodno hitno reagovati.

Kako je ispričala, lekar joj je insistirao da se na kontroli pojavi tačno u osam sati ujutru, iako je zbog prenesene trudnoće i problema sa spavanjem želela da pregled pomeri.

- Ovo smo mi nekoliko minuta pre nego što smo saznali da je život naše bebe ugrožen – započela je Lejla, pa otkrila kako je izgledao razgovor sa doktorom:

- Meni je doktor rekao da ujutru u 8 dođem na kontrolu. Ja sam njemu rekla: „Molim vas da odspavam malo jer sam ja spavalica, a i već sam prenela trudnoću, nisam mogla da spavam“, i on je meni rekao: „Ne, ne, ni slučajno, pošto si već prenela trudnoću, glupo bi bilo da pomeramo“, kao da mu je neko rekao.

Strah od najgoreg: "Samo mi recite je li beba živa“

Iako su laboratorijski nalazi bili dobri, situacija se drastično promenila nakon CTG pregleda. Kako je Lejla objasnila, rezultati su pokazali ravnu liniju, zbog čega je lekar odmah doneo odluku da se porođaj obavi hitnim carskim rezom.

Sve se dogodilo iznenada, bez vremena za pripremu, a Lejla je u tim trenucima bila prestravljena. Jedino što joj je bilo važno jeste da sazna da li je njena beba živa.

1/5 Vidi galeriju Lejla Nikšić, supruga repera Adnana Nikšića Sajfera Foto: Preent Screen

- Nalaz je bio dobar, ali CTG jako loš, ravna linija, i tu je doktor odlučio da idemo na hitan carski rez, koji je bio neplaniran. Ja sam bila, ljudi dragi, gola. Oni mi donose spavaćicu, ja tražim da mi dovedu Adnana da se pozdravim sa njim. Preplašena sam bila u momentu i onda sam rekla doktoru: „Samo mi recite je li beba živa, da znam, da me ne dočeka šok iz anestezije i da, ne daj Bože, čujem da je beba mrtva.“ Onda je on meni rekao: „Živa je, ali nemamo vremena, moramo da vadimo bebu“ – ispričala je Lejla.

Uprkos strahu i neizvesnosti, sve se na kraju završilo srećno, a devojčica Noor rođena je 20. oktobra. Lejla je priznala da joj je poverenje u lekara mnogo pomoglo da lakše prebrodi traumatično iskustvo, a posebno je istakla odnos medicinskog osoblja prema njoj tokom boravka u bolnici.

Zanimljivo je da je, kako kaže, tokom trudnoće imala određene strahove od državnih zdravstvenih ustanova, ali je nakon svega promenila mišljenje.

- Kroz taj šok sam mnogo lako prošla jer imam poverenje u svog doktora. Od samog buđenja iz anestezije, preko intenzivne nege, stvarno su svi bili ljubazni prema meni. Ja sam od početka trudnoće bežala od državnih ustanova, ali to je greška – zaključila je supruga repera Sajfera.

Njena ispovest izazvala je brojne reakcije, a mnoge je posebno potresao trenutak u kojem je od lekara tražila samo jednu potvrdu – da je njena beba živa. Srećan završetak ove priče danas je najlepši povod za slavlje u porodici Nikšić.