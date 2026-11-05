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Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Među prisutnima su bile Mišina ćerka Ivana i supruga Lidija, koja mu je bila podrška gotovo tri decenije. Obe su teško podnele oproštaj, a posebno emotivan trenutak dogodio se nakon sahrane, kada se Lidija vraćala u Dalmaciju.

"Mišo je tu, sa mnom“

1/9 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Kurir Arhiva, printscreen YT, Printskrin

Kako piše „Jutarnji list“, prijateljice su Lidiji, koja se vraćala u Podstranu, gde je živela sa Mišom, rekle da će ubuduće morati češće da dolazi u Zagreb.

Ona im je odgovorila jednostavnom, ali veoma emotivnom rečenicom:

"Mišo je tu, sa mnom“, rekla je i pokazala na svoje srce.

U braku su bili više od 20 godina

Mišo je sa suprugom Lidijom bio u braku više od 20 godina. Upoznali su se 1998. godine na njegovom koncertu, a venčali su se 2002. godine.

„Lidiju sam upoznao na svom koncertu u klubu The Best 1998. godine. Imamo, kako bih ja rekao, isti svet koji nas ceni i koji mi cenimo. Postoje ljubavni parovi koji imaju dve duše, ali Lidija i ja imamo jednu dušu“, govorio je Mišo svojevremeno.

Lidija mu je bila velika podrška, o čemu je govorio i u jednom od svojih poslednjih intervjua prošle godine.

„Kada sam dobio Lidiju, ona je bila potpuno uz mene. Zajedno smo 27 godina. Da nije bilo nje, ja bih bio mrtav u bolnici i nakon bolnice. Nemam majku, oca, sestru, brata, nemam Edija. Samo se okrenem njoj i to je to“, rekao je Mišo prošle godine za In Magazin.

"Uvek je bila uz mene“

Mišo je često isticao da mu je upravo Lidija vratila volju za životom.

„Samo Lidiji mogu da zahvalim što sam sve prebrodio. Uvek je bila uz mene, davala mi snagu da nastavim dalje. Uz nju svakog dana imam razlog za smeh“, rekao je jednom prilikom.