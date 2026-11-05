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Foto: Petar Aleksić

Iako su se njihovi putevi razišli, Božica ističe da nikada nisu dozvolili da njihove nesuglasice utiču na Teu. Kako kaže, od samog početka bilo im je jasno da razvod supružnika ne znači i prestanak roditeljske odgovornosti, zbog čega su se trudili da jedno drugom ne zadiru u privatni život, ali da uvek budu tu za naslednicu.

- Ostali smo da živimo u istom gradu i nekako smo od samog početka uspostavili kontakt da nas dvoje možemo da imamo svoje posebne živote i da ne treba niko nikome da se meša u privatni život. Ali kada je dete u pitanju, vi se niste razveli od deteta. Vi ste roditelji i dok god to dete treba vašu podršku, morate da budete zajedno – ispričala je Božica.

"Ništa strašno se nije desilo“

1/7 Vidi galeriju Majka Tee Tairović Foto: Petar Aleksić, Kurir

Majka popularne pevačice naglasila je da ni ona ni njen bivši suprug nikada nisu pokušavali da Teu okrenu jedno protiv drugog. Kako je objasnila, njihov brak se završio zbog različitih pogleda na zajednički život, a ne zbog nekog velikog sukoba ili skandala.

- Ni tata ni ja nikada nismo o njoj ništa rekli loše protiv onog drugog. Jednostavno, nismo se slagali oko nekog smera našeg zajedničkog života. Oboje smo tada bili karijeristi i svako je vukao na svoju stranu. Ništa strašno se nije desilo – objasnila je ona.

Božica se osvrnula i na početke Teine muzičke karijere, otkrivši kakav savet joj je otac dao pre nego što je zakoračila u svet estrade. Zoran je, kako kaže, bio svestan koliko ovaj posao može da bude zahtevan i želeo je da ćerku pripremi za sve izazove koji je čekaju.

Posavetovao ju je da se čuva, jer to nije lak posao, ni psihički ni fizički. Rekao joj je da neće biti jednostavno, ali i da smo svi tu, da ćemo biti uz nju i pomagati joj. Uvek je mogla da pozove tatu, gde god da se nalazi na ovom svetu, i on bi bio tu – ispričala je Božica.

Bila joj je i stilista, menadžer i vozač

1/9 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna arhiva, Promo

Pored podrške koju je imala od oca, Tea je tokom prvih godina karijere veliku pomoć dobijala i od majke. Božica je priznala da je u jednom periodu bila uz ćerku gotovo na svakom koraku, a njene obaveze nisu se svodile samo na roditeljsku podršku.

Putovala je sa njom, vodila računa o stajlingu, pomagala oko organizacije nastupa, a često je preuzimala i ulogu vozača. Ipak, kako je Tea postajala sve uspešnija, tako je počela da gradi sopstveni tim saradnika.

- Do perioda pesme „Hajde“ putovala sam sa njom i bila mama za sve. Bila sam i stilista, pomalo menadžer i vozač, sve što je trebalo. Vremenom je počela da stiče svoju ekipu, što je normalno i što treba. Danas sam mirnija – priznala je Božica.

Podsetimo, Božica Tairović je uspešna novinarka, dok je Tein otac Zoran poznati slikar i umetnik. O njihovom privatnom životu i porodičnim odnosima do sada se nije mnogo govorilo, zbog čega je Božičina ispovest privukla posebnu pažnju javnosti.