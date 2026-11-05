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Pevačici Jeleni Karleuši otkazan je nastup koji je trebalo da održi 6. novembra u Geteborgu, u Švedskoj. Iako je ona na društvenim mrežama najavljila, organizatori su se oglasili zvaničnim saopštenjem i otkrili da koncert neće biti održan zbog njenih poslednjih političkih izjava.

Organizatori otkrili razlog otkazivanja

U zvaničnom obaveštenju navedeno je da je odluka doneta zbog političkih stavova koje je pevačica iznosila na društvenim mrežama.

– Kao posledica poslednjih političkih izjava izvođačice na njenim društvenim mrežama, odlučili smo da koncert, planiran za 6. novembar, ne može biti održan u hotelu gde je planiran – naveli su organizatori.

Oni su istakli da poštuju odluku hotela, uputili izvinjenje svima koji su kupili ulaznice i najavili da će novac biti automatski vraćen na račune kupaca.

Jelena Karleuša Foto: Printscreen

Otkazivanje nastupa u Švedskoj dolazi samo nekoliko dana nakon što je Karleuši otkazan i koncert u nemačkom gradu Esenu, gde su organizatori takođe kao razlog naveli njene javne političke stavove.

JK pozvala fanove

Karleuša je prethodno na društvenoj mreži Iks objavila snimak kojim je pozvala fanove da dođu na njen nastup, ne sluteći, bar prema onome što je javno objavila, da će ubrzo uslediti otkazivanje.

– Vidimo se ovog petka, 6. novembra u Geteborgu, Švedska! ❤️ – napisala je pevačica uz video na kojem pozira u raskošnoj bundi i sa naočarima za sunce.

Jelena Karleuša Foto: Printscreen