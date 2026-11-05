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Postoje ljudi koje ne viđamo na televiziji, ne gledamo ih na naslovnim stranama i ne srećemo ih često na javnim događajima, a koji su ipak neizostavan deo estradnog sveta. Njih možda ne poznaje široka javnost, ali ih zato pevači i muzičari izuzetno cene i vole. Jedan od njih bio je i vlasnik poznatog ugostiteljskog objekta, među estradnjacima poznatiji po nadimku Sulja. Vest o njegovoj smrti danas je rastužila brojne pevače, koji se od njega opraštaju emotivnim porukama na društvenim mrežama. 

Među prvima su se oglasili Miloš Bojanić i Mitar Mirić koji nisu krili da im je teško palo što su ostali bez prijatelja.

Vidno potresen, Bojanić se obratio pratiocima putem TikToka, ne uspevajući da sakrije suze dok je govorio o čoveku koji mu je mnogo značio.

- Nažalost, danas se opraštam od velikog prijatelja Sulje, najboljeg ugostitelja u Evropi, od čoveka koji je bio jedan od najboljih domaćina, gazda, iskreni prijatelj meni, i, kao što sam čuo, velikom broju mojih kolega. Neka mu Bog podari lep dženet i njegovoj porodici upućujem od srca iskreno saučešće - poručio je Bojanić kroz suze.

Od Sulje se oprostio i pevač Mitar Mirić, koji je na svom Fejsbuk profilu objavio njegovu fotografiju i uputio emotivne reči.

- Otišao je veliki čovek i veliki gazda kojeg smo svi u našoj branši cenili. Dobri Suljo, neka ti je večni mir i spokoj, a tvojoj porodici Kulauzović iskreno saučešće... - napisao je Mitar.

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Foto: Printscrean

Njihove emotivne poruke pokazuju koliko je Sulja bio voljen i cenjen među ljudima sa estrade, a njegov odlazak teško je pao svima koji su ga poznavali.

Kurir.rs

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