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Enis Bešlagić prijavljen je od opštine Vele Luka, nakon što je građevinska inspekcija izašla na teren gde poznati glumac pravi kući i utvrdila nepravilnosti, a njegovo gradilište je zvanično zatvoreno.

Kako je potvrđeno iz Državnog inspektorata, tokom nadzora utvrđeno je da je na postojećem stambenom objektu bespravno dograđen sprat, bez prethodno pribavljene pravosnažne građevinske dozvole. Osim toga, inspektori su ustanovili i da je bazen izgrađen bez potrebnih dozvola.

Kazna od 6.000 evra

- Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je na postojećem stambenom objektu bespravno dograđen sprat, bez prethodno pribavljene izvršne, odnosno pravosnažne građevinske dozvole. Takođe je utvrđena bespravna izgradnja spoljašnjeg bazena - potvrdili su iz Državnog inspektorata, prenosi Dalmacija Danas.

Za ovakve nepravilnosti predviđena je novčana kazna od 6.000 evra, a upravo toliki iznos mogao bi da bude izrečen i poznatom glumcu.

Bešlagić je pre deset godina kupio tri parcele ukupne površine oko 2.400 kvadratnih metara u uvali Poplat, na području opštine Vela Luka. Od tada uređuje svoje imanje, a fotografije iz vazduha pokazuju da je zemljište u međuvremenu znatno raskrčeno u odnosu na 2016. godinu.

1/5 Vidi galeriju Enis Bešlagić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Printskrin Youtube

Na jednoj od parcela već se nalazila legalno izgrađena kuća, površine 78 kvadratnih metara, za koju je postojala građevinska dozvola. Na imanju se nalazi i drugi, stariji stambeni objekat, koji je prethodni vlasnik legalizovao. Upravo na toj kući Bešlagić je tokom rekonstrukcije dogradio sprat bez potrebne dozvole.

Glumac priznao da je započeo radove bez dozvole

Enis Bešlagić ranije je za hrvatske medije govorio o radovima na imanju i priznao da je podneo zahtev za građevinsku dozvolu, ali da nije sačekao njeno izdavanje pre nego što je počeo sa radovima.

Iz Dubrovačko-neretvanske županije potvrđeno je da je 30. decembra 2025. godine podneo zahtev za izdavanje građevinske dozvole za stambeni objekat.

Međutim, uz zahtev nije dostavio svu zakonom propisanu dokumentaciju, zbog čega je pozvan da je naknadno dopuni. Glumac je zatražio produženje roka, ali potrebna dokumentacija do trenutka objavljivanja članka nije bila dostavljena.

Krajem oktobra Bešlagić je objasnio da je radove započeo jer je krov kuće prokišnjavao. Kako je naveo, tokom sanacije odlučio je da ojača temelje, napravi terasu i dodatnu sobu.

Istakao je i da imanje ne uređuje zbog turističkog izdavanja, već za sebe i svoju porodicu.