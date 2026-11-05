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Kompozitor Veljko Kuzmančević, koji je više od decenije u braku sa modnom kreatorkom Vericom Rakočević, prisetio se svoje prve velike ljubavi i nesvakidašnjeg romantičnog gesta kojim je svojevremeno iznenadio devojku u koju je bio zaljubljen tokom srednjoškolskih dana.

Njegova izabranica tada je bila Marija, kojoj je posvetio kompoziciju, ali i priredio rođendansko iznenađenje o kojem je pričala čitava Sremska Mitrovica.

Naime, Veljko je 2005. godine u njenu čast organizovao koncert na kojem je veliki gudački orkestar izveo kompoziciju nazvanu po njoj. Međutim, tu se nije zaustavio, pa je na gradskom trgu postavio i veliki bilbord sa njenim imenom, želeći da joj na poseban način pokaže koliko mu znači.

1/6 Vidi galeriju Veljko Kuzmančević Foto: screenshot FB/Veljko Kuzmancevic, Printscreen/Facebook, Ustupljena fotografija, V. Kocic

- Tada nismo bili u vezi, patio sam i napisao to delo. To mi je prva ljubav iz srednje škole. Ona je isto bila na koncertu, ceo grad je znao šta radim i kome radim - objasnio je Veljko.

„Nije mi se vratila”

Iako je priredio nesvakidašnji romantični gest, njegova osećanja u tom trenutku nisu bila uzvraćena na način kojem se nadao. Ipak, uspomena na prvu ljubav ostala je sačuvana u muzici koju je tada stvorio.

Na pitanje da li mu se nekadašnja ljubav vratila, Veljko je iskreno objasnio:

- Nije, a i nije to bila poenta. Hvala njojzi što mi je dala inspiraciju. Prevazišli smo vezu, raskid, pa fazu kada je bila moja muza. Tako je nastao koncert „Marija“. Patio sam, bio sam klinac - ispričao je u potkastu "Alter ego".

"Verica mi to nikad ne bi uradila"

Danas Veljko sa Vericom Rakočević gradi stabilan brak, uprkos ranijim sumnjama javnosti zbog razlike u godinama. Govoreći o međusobnom poverenju, kompozitor je istakao da uvek postoje prilike za izazove, ali da među njima nema tajni.

O udvaračima svoje supruge i vernosti ima jedan sasvim zdrav stav.

1/10 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Kurir Televizija, Petar đorđević

- Svako ima priliku da prevari, uvek postoji prilika. Ti znaš šta je umetnički posao i saradnja sa ljudima. Naravno da sam imao priliku. Naravno da je i Verica imala priliku. Ja čak mislim da njoj šalju poruke i da ima udvarače.