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Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razveli su se nedavno, a kako se spekulisalo razlog kraha braka je nova devojka Bastijana koja je iz Bugarske i zove se Silva.

Zajednički trenuci puno koštaju

Bastijan i njegova nova izabranica uživaju u zajedničkim trenucima koji izgleda puno koštaju. Pa je tako Bastijan odlučio da reklamira sve što mu se ponudi. On ne bira gde će njegovo lice da se nadje, pa je tako sada meta šala zbog video reklame za mobilnig operatera.

Ana ne radi mnogo reklama

Ana Ivanović i dalje je amabasadorka pojedinih brendova, a za razliku od supruga, ona i posle penzije bira gde će da se pojavi i šta će da reklamira.

Lepa Srpkinja, na mrežama retko kači i objavljuje reklame, zbog kojih je znatno bogatija u poslednje vreme.

- Imam par poslovnih projekata. Kozmetička linija je nešto što mi je blisko srcu. To je nešto što sam ja sama kreirala, uz pomoć profesionalaca u tom polju. To je organska kozmetika. Oduvek sam volela da vodim računa o sebi na prirodan način, ali to je često bilo teško naći, da bude prirodno, da bude organsko. Htela sam da kreiram nešto što znam sto posto odakle dolazi i kakvog je kvaliteta. Imam odličan tim, želim da se to razvije. Bastijan koristi moju liniju! - ispričala je ranije Ana.

Pored kozmetike, Ana je uključena i u IT kompaniju sa sedištem u Beogradu, u kojoj joj pomaže brat. Kako je tada navela, on je stručniji za tu oblast, dok ona učestvuje u poslovnom delu projekta.

1/5 Vidi galeriju Živi život punim plućima Foto: Printskrin/Instagram, PrintscreenInstagram, Printscreen Instagram

Evo od čega sada zarađuje

Bivša prva teniserka sveta, pored prihoda koje je ostvarila tokom uspešne sportske karijere, danas ima i nekoliko poslovnih projekata.

Jedan od njih je njena kozmetička linija organske kozmetike, koju je pokrenula jer je želela da napravi proizvode čiji su sastav i poreklo potpuno jasni.