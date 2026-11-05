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Mile Kitić pre braka sa Martom Savić iz kog su dobili i ćerku Elenu Kitić, već se jednom ženio, a ima i ćerku koja se zove Sanja. Mile je imao samo 21 godinu kada se oženio sa Bosiljkom koja je živela u Americi, gde je i folker jedno vreme živeo. Bosa i ćerka Sanja i dalje žive u Americi, a prva pevačeva ćerka nikada se nije pojavljivala u javnosti, niti Mile govori o njoj.

O porodičnim odnosima i Miletovom odrastanju svojevremeno je otvoreno govorio njegov stariji brat Nemanja. On je ispričao da je preuzeo starateljstvo nad mlađim bratom i odškolovao ga dok su im roditelji boravili u Americi. Međutim, kada se Mile zaljubio u muziku, nastao je sukob jer je brat insistirao da upiše fakultet.

O tom dramatičnom bekstvu od kuće, Miletov brat je ispričao:

„Dolazim ja kući jedno veče, a moja supruga plače. Kaže, Mile ostavio pismo, otišao je od nas. Nije prihvatio što sam ja rekao da muzika ne može da bude zanimanje, da mora na fakultet, pa je pobegao. Imao je jedan hotel, ali Mile nije imao ličnu kartu i zbog toga nije mogao da uzme sobu. Otišao sam kod svog drugara u SUP i kažem mu o čemu se radi i tako se vratio Mile”.

1/5 Vidi galeriju Mile Kitić Foto: Luka Belaćević, Printscreen X, Petar Aleksić

"Oženio se mlad"

Nakon porodične drame, Mile se ubrzo oženio Bosiljkom i dobio ćerku Sanju, nakon čega je odlučio da ode kod roditelja u Ameriku. Ipak, život u inostranstvu nije u potpunosti odgovarao njegovim muzičkim ambicijama, pa se vratio u domovinu i započeo saradnju sa Južnim vetrom.

„Kasnije, on se oženio, dobio ćerkicu Sanju i otišao je kod roditelja u Ameriku. Bilo je njemu fino tamo, ali se vratio, ipak nije to naše područje. Možeš tamo pevati i zaraditi pare, ali nije to to. Bio je tamo jedno vreme sa suprugom Bosom i ćerkom. Vratio se i pridružio se Južnom vetru, koji je tada već bio ozbiljna muzička kuća. Posle je otišao u Beograd”.