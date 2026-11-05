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Goga Sekulić i njen bivši suprug Uroš Domanović pokazali su da razvod ne mora nužno da znači i narušene odnose. Iako su se rastali 2022. godine, čini se da su nekadašnji partneri uspeli da sačuvaju dobru komunikaciju i skladan odnos, prvenstveno zbog sina Vasilija, kojeg su dobili 2018. godine.

Kako otkriva najnovije izdanje emisije „Paparaco lov“, Uroš, koji inače živi u Švajcarskoj, trenutno boravi u Beogradu, gde vreme provodi sa bivšom suprugom i njihovim naslednikom. Ekipa pomenute emisije zatekla je nekadašnje supružnike tokom porodičnog druženja u jednom parku, nedaleko od zgrade u kojoj pevačica živi.

Goga Sekulić sa bivšim mužem  Foto: Printscrean

Dok je mali Vasilije sa velikim uzbuđenjem isprobavao različite sadržaje namenjene deci, Goga i Uroš su se smenjivali u posvećivanju pažnje svom nasledniku. Nisu ga ispuštali iz vida, a oboje su se trudili da mu svaki trenutak proveden napolju učine što zabavnijim.

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste opuštena atmosfera između bivših partnera. Goga i Uroš su u jednom trenutku zajedno razgovarali i smejali se, pa je delovalo kao da među njima nema tenzije. Nakon druženja u parku, Uroš ih je automobilom odvezao do porodičnog doma.

Čini se da su nekadašnji supružnici pronašli način da, uprkos razvodu, funkcionišu kao roditelji i svom sinu pruže zajedničke porodične trenutke.

Podsetimo, da su njihovi odnosi odlični i ako su se razveli, govore i dani kada je Gogu udario auto, a Uroš je odmah spakovao kofere i došao iz Švajcerske i bio s njom tokom njenog oporavka.

Kurir.rs

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