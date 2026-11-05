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Bojana Stamenov za kratko vreme imala je nekoliko drastičnih promena u životu. Pevačica je smršala čak 70 kilograma, preselila se iz Beograda u Suboticu, a sada je otkrila i da je raskinula vezu.

Tokom gostovanja u jednoj emisiji progovorila je o svom emotivnom statusu i otkrila da je na emotivnu vezu sa partnerom, kog je od javnosti ljubomorno čuvala, stavila tačku.

- Ne kalkulišem, sa ljudskim osećanjima se ne kalkuliše, ali kada sam malo pogledala, sama sela sa sobom i pogledala u budućnost, shvatila sam da je i za mene i za njega najbolje da nismo zajedno - rekla je ona u emisiji "Sreda kod Suzane".

1/5 Vidi galeriju Bojana Stamenov Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Instagram, Kurir Televizija

"Samo sam htela da pevam, zašto me mrze"

Podsetimo, Bojana je svojevremeno uspela da izgubi veliki broj kilograma, a svojevremeno je za Blic otkrila kako se nosila sa ružnim komentarima:

- Ne opterećujem se svojom kilažom, ali vidim da se mnogi opterećuju. Ja sam se preselila na sever, kako ne probati sve to, ja mesim pite, kiflice, moram to da probam. Muzika se sluša, možda se i gleda sa 200 ili 100 kilograma, ja sam oduvek bila ista, nosila sam šljokice, ja volim taj Las Vegasovski pristup, raskoš - rekla nam je ona tada, a onda se osvrnula na ružne komentare:

- Nikad ih ne čitam. Nekad ih izguglam svoje ime. Kad sam učestvovala u “Ja imam talenat”, ja sednem i čitam komentare, to su bili maliciozni komentari, da sam debela, ja odem kod kolege i počnem da plačem: “Ja sam samo htela da pevam, što oni mene mrze”.