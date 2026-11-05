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Bivša učesnica rijalitija „Elita“ Milena Kačavenda doživela je danas saobraćajnu nezgodu na Novom Beogradu, a nakon incidenta oglasila se za medije i otkrila kako se oseća.

Kako je potvrdila, u trenutku nezgode nije bila za volanom, već na mestu suvozača, kada se u automobil u kojem se nalazila zakucao drugi vozač. Prema njenim rečima, udarac je bio toliko silovit da su se odmah aktivirali svi vazdušni jastuci.

- Istina je to što ste čuli. Hvala Bogu, dobro sam, kako je moglo da bude. Nisam vozila, već sam bila na mestu suvozača, a u automobil u kojem sam bila zakucao se drugi vozač, njegovom greškom. Odmah su mu se od siline udarca otvorili svi erbegovi.

Milena je istakla da, srećom, nema vidljivih povreda, ali da oseća bolove u nozi i vratu, zbog čega će morati da obavi detaljne lekarske preglede.

- Nemam vidljive povrede, samo sam ugruvana, međutim moraću kod lekara da sve lepo ispregledam i snimim, jer osećam jak bol u nozi i vratu. Hvala na brizi, ali dobro sam, biće to sve okej. Neće grom u koprive - u svom stilu poručila je Kačavenda.

1/8 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

Odmarala u Americi

Inače, Milena je početkom oktobra boravila u Americi, odakle se oglasila i priznala koliko joj prija što je daleko od javnosti i rijaliti dešavanja. Tada je otkrila da se prvi put posle četiri godine kvalitetno naspavala i da joj je promena sredine bila preko potrebna.

- Ovo je najbolja stvar koju sam sebi mogla da priredim. Idem po ulici, niko me ne prepoznaje, niko me ništa ne pita, ljudi znaju da sam na odmoru, telefon mi ne zvrnda, prvi put da sam se za četiri godine naspavala u komadu. Već sam napunila baterije - rekla je tada Kačavenda.

kurir / pink.rs

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