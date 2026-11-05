CEO BALKAN POLUDEO ZA LOVE ISLANDOM, A SUTRA NAS ČEKA FINALE! Evo koji parovi se bore za 50.000 evra
- U vili 'Love Island Adria' pred finale su pala intimna priznanja i održan je izazov o seksualnim preferencijama parova.
- U finale su ušli Drina i Valentin, Mili i Luka, Alja i Entoni, kao i Anja i Gašper.
- Alja je na poslednjoj žurki održala emotivnu zdravicu, a učesnici su se oprostili uz poruku o zajedništvu.
Boravak u vili "Love Island Adria" na Tenerifima doneo je učesnicima prve sezone regionalnog šou-programa brojne ljubavne trenutke, neočekivane preokrete, svađe i pomirenja, ali i razgovore o temama o kojima se inače ne govori tako otvoreno.
Kako se bliži finale, emocije među ajlenderima sve su intenzivnije, a poslednji dani u vili doneli su i nekoliko zanimljivih priznanja, posebno kada je reč o njihovom intimnom životu.
U jednom od razgovora povela se rasprava o seksualnoj hemiji, privlačnosti i tome koliko brzo ona može da se razvije kada su ljudi neprestano zajedno, bez svakodnevnih obaveza i uobičajenog životnog ritma. Ajlenderi su se složili da zatvoren prostor, stalna blizina i zajedničko provođenje vremena mogu dodatno da pojačaju privlačnost, zbog čega se odnosi ponekad razvijaju mnogo brže nego napolju.
Valentin je tom prilikom otkrio da se kod njega intimni odnosi uglavnom dešavaju već na trećem sastanku.
- Ne znam da li je napolju potrebno više vremena, meni je svaki seks do sada bio na trećem dejtu. Upoznamo se preko poruka, prvi dejt kafa i to, drugi dejt se nekako uvek poklopi da spavamo zajedno - ispričao je Valentin.
Entoni ga je zatim upitao da li pod tim misli na seksualni odnos, a Valentin je objasnio da je drugi sastanak uglavnom rezervisan za zajedničko spavanje. Razgovor je potom prešao na trajanje intimnih odnosa, a Valentin je priznao da mu se nekoliko puta dogodilo da jedna runda potraje satima.
- Pričamo o satima, buraz - rekao je on, što je posebno iznenadilo Entonija.
- Ha?! Više od sat vremena jedna runda? - upitao ga je u neverici, dok je Valentin potvrdio da je upravo na to mislio.
Poslednji izazov otkrio intimne detalje, Mili ponovo na meti nepoverenja
O intimnim temama ajlenderi su razgovarali i tokom poslednjeg izazova ove sezone, nazvanog "Game Sex Meč". Momci su morali da pokažu koliko dobro poznaju svoje partnerke, odgovarajući na pitanja o njihovim seksualnim preferencijama, a pojedini odgovori izazvali su smeh, iznenađenje, ali i neprijatne reakcije.
Jedno od pitanja odnosilo se na omiljene seksualne poze devojaka. Entoni je za Alju napisao "misionarski, noge gore" i pogodio odgovor, dok je Valentin za Drinu napisao "sve", što se takođe poklopilo sa njenim izborom.
Ni Luka nije imao problema da pogodi odgovor svoje partnerke Mili. Napisao je "cowgirl", a ona je potvrdila da je bio u pravu. Gašper je, sa druge strane, pogodio omiljenu pozu Anje, napisavši "doggy style".
Ipak, ovaj izazov nije se sveo samo na šale i intimna priznanja. Jedno od pitanja bilo je kom ajlenderu ostali momci najmanje veruju, a većina je napisala Milino ime. Ni devojke nisu imale mnogo više poverenja u njen odnos sa Lukom, pa su upravo njih dvoje označile kao par koji smatraju najmanje iskrenim.
Mili nije krila da joj takvi odgovori nisu preterano važni, a nakon izazova je sa Lukom komentarisala ponašanje ostalih učesnika.
- A dobro, šta očekivati od slovenačkog ganga - rekla je Mili, nakon čega je posebno pomenula Gašpera, za koga smatra da se u poslednje vreme često obrušava na nju.
- Samo mi je smešno to sa Gašperove strane, ne znam šta se on okomio na mene poslednjih nekoliko izazova. I ono sinoć što je ubacio onaj deo u pesmi. Drago mi je što sam bila nekome inspiracija, muza - poručila je ona.
Luka se složio sa njom i dodao da Gašper, prema njegovom mišljenju, ne zna šta je izgubio.
- Uzela si mi reč iz usta, mislim da ne zna Gašper šta je izgubio, ali zato ti znaš - rekao joj je Luka.
Mili mu nije ostala dužna, pa je kratko zaključila:
- Ja znam čega sam se oslobodila.
Alja održala poslednju zdravicu i dirnula sve u vili
Posle intimnih priznanja, šaljivih komentara i novih varnica među pojedinim učesnicima, ajlendere je dočekala i poslednja žurka u vili. Veče je bilo posebno emotivno jer se prva sezona regionalnog šou-programa približila kraju, a mnogi su se prisetili svega što su zajedno prošli tokom boravka na Tenerifima.
Poseban trenutak dogodio se kada je Alja ponovo podigla čašu i obratila se svima. Njena zdravica odmah je podsetila ostale na onu sa početka sezone, kada je otvoreno progovorila o dvostrukim standardima muškaraca i komentarima na račun intimne prošlosti devojaka.
Tada je njen govor izazvao burne reakcije, a pojedini momci optužili su je da namerno pravi dramu pred kamerama. Devojke su, međutim, stale uz nju i podržale njen stav.
Ovoga puta Alja je imala potpuno drugačiju poruku. Umesto prozivki i rasprava, odlučila je da se zahvali svima na zajedničkim trenucima i uspomenama koje će poneti iz vile.
- Mislim da smo sada prelepa i prejaka ekipica na kraju i da smo se jako zbližili. Svako je doneo neku posebnu energiju ovde i nikada neću zaboraviti ovo. Preslatko mi je. I sve žurke, i sve svađe, i sve suze i sve što smo imali zajedno. Mislim da svi treba da budemo ponosni na sebe i da smo izrazili svoje emocije i stavili ih na tacnu pred celim Balkanom. Prejaki smo i volim vas - poručila je Alja.
Njene reči dirnule su ostale učesnike, koji su joj se pridružili u zdravici. Tako je poslednje okupljanje u vili, za razliku od prvog, proteklo u znaku zajedništva, prijateljstva i emocija.
Na samom kraju epizode ajlenderima je stigla poruka koja je označila početak završnice prve sezone. U njoj je otkriveno koja četiri para su izborila plasman u veliko finale, a to su Drina i Valentin, Mili i Luka, Alja i Entoni, kao i Anja i Gašper.
- Finalisti prve sezone "Love Island Adria" - glasila je poruka koja je izazvala uzbuđenje među učesnicima i potvrdila ko će se boriti za pobedu.
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