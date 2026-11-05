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Boravak u vili "Love Island Adria" na Tenerifima doneo je učesnicima prve sezone regionalnog šou-programa brojne ljubavne trenutke, neočekivane preokrete, svađe i pomirenja, ali i razgovore o temama o kojima se inače ne govori tako otvoreno.

Kako se bliži finale, emocije među ajlenderima sve su intenzivnije, a poslednji dani u vili doneli su i nekoliko zanimljivih priznanja, posebno kada je reč o njihovom intimnom životu.

U jednom od razgovora povela se rasprava o seksualnoj hemiji, privlačnosti i tome koliko brzo ona može da se razvije kada su ljudi neprestano zajedno, bez svakodnevnih obaveza i uobičajenog životnog ritma. Ajlenderi su se složili da zatvoren prostor, stalna blizina i zajedničko provođenje vremena mogu dodatno da pojačaju privlačnost, zbog čega se odnosi ponekad razvijaju mnogo brže nego napolju.

1/5 Vidi galeriju Love Island Adria Foto: Printscreen

Valentin je tom prilikom otkrio da se kod njega intimni odnosi uglavnom dešavaju već na trećem sastanku.

- Ne znam da li je napolju potrebno više vremena, meni je svaki seks do sada bio na trećem dejtu. Upoznamo se preko poruka, prvi dejt kafa i to, drugi dejt se nekako uvek poklopi da spavamo zajedno - ispričao je Valentin.

Entoni ga je zatim upitao da li pod tim misli na seksualni odnos, a Valentin je objasnio da je drugi sastanak uglavnom rezervisan za zajedničko spavanje. Razgovor je potom prešao na trajanje intimnih odnosa, a Valentin je priznao da mu se nekoliko puta dogodilo da jedna runda potraje satima.

- Pričamo o satima, buraz - rekao je on, što je posebno iznenadilo Entonija.

- Ha?! Više od sat vremena jedna runda? - upitao ga je u neverici, dok je Valentin potvrdio da je upravo na to mislio.

Poslednji izazov otkrio intimne detalje, Mili ponovo na meti nepoverenja

O intimnim temama ajlenderi su razgovarali i tokom poslednjeg izazova ove sezone, nazvanog "Game Sex Meč". Momci su morali da pokažu koliko dobro poznaju svoje partnerke, odgovarajući na pitanja o njihovim seksualnim preferencijama, a pojedini odgovori izazvali su smeh, iznenađenje, ali i neprijatne reakcije.

Jedno od pitanja odnosilo se na omiljene seksualne poze devojaka. Entoni je za Alju napisao "misionarski, noge gore" i pogodio odgovor, dok je Valentin za Drinu napisao "sve", što se takođe poklopilo sa njenim izborom.

Ni Luka nije imao problema da pogodi odgovor svoje partnerke Mili. Napisao je "cowgirl", a ona je potvrdila da je bio u pravu. Gašper je, sa druge strane, pogodio omiljenu pozu Anje, napisavši "doggy style".

1/4 Vidi galeriju Love Island Adria Foto: Printscreen

Ipak, ovaj izazov nije se sveo samo na šale i intimna priznanja. Jedno od pitanja bilo je kom ajlenderu ostali momci najmanje veruju, a većina je napisala Milino ime. Ni devojke nisu imale mnogo više poverenja u njen odnos sa Lukom, pa su upravo njih dvoje označile kao par koji smatraju najmanje iskrenim.

Mili nije krila da joj takvi odgovori nisu preterano važni, a nakon izazova je sa Lukom komentarisala ponašanje ostalih učesnika.

- A dobro, šta očekivati od slovenačkog ganga - rekla je Mili, nakon čega je posebno pomenula Gašpera, za koga smatra da se u poslednje vreme često obrušava na nju.

- Samo mi je smešno to sa Gašperove strane, ne znam šta se on okomio na mene poslednjih nekoliko izazova. I ono sinoć što je ubacio onaj deo u pesmi. Drago mi je što sam bila nekome inspiracija, muza - poručila je ona.

Luka se složio sa njom i dodao da Gašper, prema njegovom mišljenju, ne zna šta je izgubio.

- Uzela si mi reč iz usta, mislim da ne zna Gašper šta je izgubio, ali zato ti znaš - rekao joj je Luka.

Mili mu nije ostala dužna, pa je kratko zaključila:

- Ja znam čega sam se oslobodila.

Alja održala poslednju zdravicu i dirnula sve u vili

1/7 Vidi galeriju Love Island Adria Foto: Printscreen

Posle intimnih priznanja, šaljivih komentara i novih varnica među pojedinim učesnicima, ajlendere je dočekala i poslednja žurka u vili. Veče je bilo posebno emotivno jer se prva sezona regionalnog šou-programa približila kraju, a mnogi su se prisetili svega što su zajedno prošli tokom boravka na Tenerifima.

Poseban trenutak dogodio se kada je Alja ponovo podigla čašu i obratila se svima. Njena zdravica odmah je podsetila ostale na onu sa početka sezone, kada je otvoreno progovorila o dvostrukim standardima muškaraca i komentarima na račun intimne prošlosti devojaka.

Tada je njen govor izazvao burne reakcije, a pojedini momci optužili su je da namerno pravi dramu pred kamerama. Devojke su, međutim, stale uz nju i podržale njen stav.

Ovoga puta Alja je imala potpuno drugačiju poruku. Umesto prozivki i rasprava, odlučila je da se zahvali svima na zajedničkim trenucima i uspomenama koje će poneti iz vile.

- Mislim da smo sada prelepa i prejaka ekipica na kraju i da smo se jako zbližili. Svako je doneo neku posebnu energiju ovde i nikada neću zaboraviti ovo. Preslatko mi je. I sve žurke, i sve svađe, i sve suze i sve što smo imali zajedno. Mislim da svi treba da budemo ponosni na sebe i da smo izrazili svoje emocije i stavili ih na tacnu pred celim Balkanom. Prejaki smo i volim vas - poručila je Alja.

Njene reči dirnule su ostale učesnike, koji su joj se pridružili u zdravici. Tako je poslednje okupljanje u vili, za razliku od prvog, proteklo u znaku zajedništva, prijateljstva i emocija.

Na samom kraju epizode ajlenderima je stigla poruka koja je označila početak završnice prve sezone. U njoj je otkriveno koja četiri para su izborila plasman u veliko finale, a to su Drina i Valentin, Mili i Luka, Alja i Entoni, kao i Anja i Gašper.

- Finalisti prve sezone "Love Island Adria" - glasila je poruka koja je izazvala uzbuđenje među učesnicima i potvrdila ko će se boriti za pobedu.

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