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Bivša rijaliti učesnica Anita Stanojlović proslavlja rođendan, a tim povodom se na društvenim mrežama oglasila njena majka Angelina emotivnom porukom koja je raznežila mnoge. Uz zajedničku fotografiju s letovanja, Angelina je svojoj ćerki uputila dirljive reči podrške i osvrnula se na sve teške trenutke kroz koje su zajedno prošle, ali i na najlepše vesti – dolazak unuke Aleksije.

„Cicika moja... Gledam te danas i ne mogu da ne pomislim na onu malu devojčicu koju sam nekada držala u naručju, ne sluteći koliko će mi život kroz tebe doneti i najlepših trenutaka, ali i najtežih lekcija. Od prvog dana bila si moj najveći razlog, moja snaga i moja najveća ljubav. Podizala sam te sama, trudila se da ti budem sve što ti je potrebno, da ti nikada ne nedostaje ljubavi, čak ni onda kada meni nije bilo lako. Možda nisam uvek imala sve odgovore, ali sam uvek imala jedno – srce koje je živelo za tebe. Nas dve znamo koliko smo toga prošle. Bilo je uspona i padova, suza, nesuglasica i trenutaka kada nam je život stavljao na probu ono što imamo. Bilo je i onih koji su želeli da naruše naš odnos i da nas razdvoje, ali nisu uspeli. Jer neke veze ne mogu da se prekinu, a naša je mnogo više od obične veze majke i ćerke, napisala je ona, pa dodala:

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

"Zauvek ćeš biti moja Cicika"

"Danas, kada te gledam, vidim ženu na koju sam beskrajno ponosna. A ono što me posebno raduje jeste što ćeš uskoro i sama osetiti ljubav o kojoj sam ti toliko puta pričala. Uskoro ćeš u naručju držati svoju devojčicu, našu malu Aleksiju, i tek tada ćeš razumeti neke moje brige, moje strahove, moje suze, ali i onu bezgraničnu ljubav koju majka nosi u sebi. I znaš šta, Cicika moja? Ako bih mogla da poželim jedan poseban poklon za svoj rođendan, poželela bih da mala Aleksija odluči da baš 18. novembra dođe na ovaj svet. Da moj rođendan zauvek dobije još jedan razlog za slavlje. Ali najvažnije mi je da ti porođaj prođe lako i da moja devojčica i moja mala Aleksija budu dobro. Želim ti da nikada ne zaboraviš koliko vrediš, da te život mazi, da budeš srećna i voljena i da nikada ne sumnjaš u sebe. A šta god da nam život donese, koliko god godina da prođe, za mene ćeš zauvek biti moja Cicika, moja mala devojčica koju sam nekada nosila u naručju, a danas nosim u srcu.“

Objava je ubrzo prikupila veliki broj lajkova i komentara pratilaca koji su uputili čestitke i poželeli sve najbolje budućoj mami. Evo kako je nekada Luka izgleda.

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