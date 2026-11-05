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Iako Zdravko Čolić već decenijama suvereno vlada muzičkom scenom i uglavnom izbegava nastupe na privatnim veseljima, nedavno je napravio presedan koji je podigao veliku prašinu u javnosti. Legendarni pevač bio je specijalni gost na svadbi sina poznatog biznismena u elitnom beogradskom restoranu, a honorar koji je dobio svrstava ovaj nastup među najskuplje u regionu.

Za nastup koji je trajao tačno 45 minuta, Zdravku Čoliću je plaćeno čak 45.000 evra, što znači da jedan minut njegovog pevanja na privatnom veselju košta neverovatnih 1.000 evra. Međutim, da bi pevač uopšte pristao da peva, porodica i organizatori morali su bez reči da ispune spisak njegovih striktnih zahteva:

Uzdignuta bina – postavljena tako da gosti tokom nastupa ne mogu da mu prilaze previše blizu dok peva.

Strogo zabranjeno naručivanje pesama – repertoar je unapred određen i nije bilo nikakvih odstupanja.

Zabrana fotografisanja – privatnost i profesionalni fokus bili su na prvom mestu, bez slikanja sa gostima.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: R.Z./ATAImages, MONDO/Matija Popović

Spektakl za pamćenje i ekspresan odlazak

Uprkos rigoroznim uslovima, gosti i mladenci prisustvovali su spektaklu za pamćenje. Prvi svadbeni ples mladenci su odigrali uz Čolin veliki hit "Tebe čuvam za kraj", dok je izvođenje čuvene balade "Ti si mi u krvi" izazvalo posebne emocije i raznežilo sve prisutne u sali. Odmah po završetku bloka pevanja i emotivnih trenutaka, Čolić je lokal napustio u pratnji obezbeđenja.

Bomba na vilu na Dedinju

Podsetimo, rano jutro 3. februara 2026. godine nepoznati napadači bacili su bombu u dvorište Čolićeve kuće na Dedinju, usled čega je nastala materijalna šteta na fasadi, ogradi, zelenilu i automobilima, dok povređenih nije bilo. Nakon pokrenute istrage, osumnjičenoj trojici muškaraca određen je pritvor po odluci Višeg suda u Beogradu.

Sam Zdravko Čolić se u trenutku napada nalazio u Hrvatskoj, odakle se ubrzo oglasio kako bi smirio zabrinutu javnost: "Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro", poručio je tada Čolić.

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