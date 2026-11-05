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Nakon što je vlasnik "Pink Media Grupe" Željko Mitrović doneo odluku o suspenziji, poznati voditelj Stefan Milošević Panda ne prestaje da privlači pažnju javnosti. Pošto je u prethodnom obraćanju otvoreno potvrdio da je informacija o suspenziji tačna, ali i zaintrigirao sve porukom da već priprema nešto sasvim novo, usledilo je njegovo najnovije oglašavanje.

Panda je na svom Instagram profilu podelio snimak ekrana privatne prepiske koji je u rekordnom roku zbunio i zaintrigirao pratioce.

Na objavljenom storiju vidi se dugački audio-snimak koji preslušava, preko kog je postavio animiranog Homera Simpsona koji se u neverici drži za glavu. Uz to, u poruci stoji samo jedno glasno: "Aaaaaaaa", praćeno nasmejanim emodžijima.

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Foto: Printscreen

Da li je voditelj u ovoj zvučnoj poruci preslušavao detalje svog novog poslovnog poduhvata, reakcije na suspenziju ili je posredi novi muzički materijal o kom se već šuška, ostaje enigma. Jedno je sigurno – Panda i te kako zna kako da zadrži pažnju publike.

Podsetimo, voditelj je nakon vesti o suspenziji smireno potvrdio navode i poručio publici da nema razloga za brigu jer uveliko radi na novim planovima, a ova najnovija objava samo podgreva sumnje da se „iza kulisa” krčka nešto veliko.

Potvrdio vesti o suspenziji

Stefan Milošević Panda Foto: Printscreen/Instagram, Jelena Simonović

Panda je potvrdio da su vesti o suspenziji tačne, ali je istovremeno obradovao gledaoce vestima o povratku u osveženom izdanju.

„Dragi moji, ovo što čujete jeste istina s tim što mogu da vam najavim da ćemo se gledati u novim terminima na Red televiziji utorkom i četvrtkom od 13 časova”, poručio je voditelj.

Pored novog termina emitovanja, najavljene su i krupne promene u samom programu.

„Radimo osveženje programske šeme, pravimo neke nove emisije, testiramo neke nove stvari, tako da, pratite nas. Pokušaćemo da napravimo nešto novo, nešto što je sveže i nešto što bi moglo da vas zainteresuje”, zaključio je Panda.

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