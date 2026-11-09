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Frizer Svetlane Cece Ražnatović Stevan Radivojević komentarisao je u jednoj emisiji izgled Aleksandre Prijović.

Iako se u domaćim medijima često spekuliše o navodnom sukobu između Cece i Prije, nijedna od pevačica nije zvanično potvrdila da su u lošim odnosima. Ipak, ulje na vatru sada je dodao Cecin frizer, koji je imao kritike na Aleksandrin stajling.

Foto: Kurir

On je na Prijino izdanje u seksi crnoj "skjapareli" haljini, istakao da nešto što je skupo, ne znači da je baš za svakog i da ona treba da ima drugačiji stil.

- Aleksandra Prijović. Nju radi moj kolega Laza, mejkap je uvek besprekoran, kao i uvek. Ovde na slici joj fali kose, fali malo više nadogradnje, kao da ima manjak klipsi. To je kao neka klipsa balejaž, ali meni tu fali još malo kose. Ova haljina jeste dobra i skupa, ali nije za nju. Haljina sa slike stvarno pokazuje da nije sve za svakog. Ne može da kupite sve što vidite da je dobro i skupo i da mislite da je to za vas. Ona ima mirnu energiju i treba da ide na taj romantičan i fin stil, a ne da bude seks-bomba. Male slatke kosice, mislim da ona tu nikad ne bi pogrešila - istakao je Radivojević u emisiji "Žurnal mog života".

Foto: Printskrin Jutjub

Frizer je napomenuo i da je s Prijovićevom sarađivao na početku njene karijere.

- Ja sam nju radio odavno, na samom početku i bila je potpuno normalna devojka, a kakva je sada za saradnju, ne znam. Lepa devojka i talentovana - zaključio je Cecin saradnik.

Inače, Radivojević često komentariše izgled i drugih javnih ličnosti, a posebno se pamti njegova izjava od pre devet godina, kada je rekao da Brenina kosa izgleda užasno.

1/6 Vidi galeriju Stevan Radivojević Foto: Printscreen, Kurir.rs/Srđan Zelembaba

Kurir.rs

Stevan Radivojević: