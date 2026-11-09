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Pevač Jovan Perišić važi za jednog od izvođača čiji nastupi garantuju odličan provod, a kafana je mesto na kojem se, kako kaže, najbolje oseća. Ipak, iza njegove vesele prirode i ljubavi prema muzici krije se i jedna posebna životna priča - već decenijama je u braku sa istom ženom, a tvrdi da je voli sve više iz dana u dan.

Govoreći o kolegama sa kojima najviše voli da provodi vreme, Perišić je pomenuo Dejana Matića, ali i Saleta, ističući da ima mnogo dobrih prijatelja na estradi. Ipak, kada je reč o privatnom životu, pevač ne krije da mu je porodica na prvom mestu.

Na pitanje kako je moguće da toliko dugo voli samo jednu ženu, Jovan je dao iskren odgovor.

- Ne znam kako je kod drugih, ali ja imam osećaj, i nije to nikakva floskula niti fora, da svoju ženu sve više volim, svakog dana. Nemam pojma otkud, ali mi smo, u stvari, jedno - rekao je pevač za emisiju "Stars", koja se emituje vikendom od 18 sati na Kurir televiziji.

Jovan Perišić, pevač Foto: Kurir Televizija

Otkrio je i da se oženio sa 22 godine, a da ga je upravo ljubav zaustavila u Temerinu, gde i danas živi.

- Ja sam se zaustavio, pošto sam lutao. Mene je ljubav zaustavila u Novom Sadu, odnosno u Temerinu. Inače, Bog zna kuda bih ja otišao. Bio sam prvo u Beogradu na školovanju, pa otišao za Novi Sad, a onda se okrenuo muzici. Muzičari sviraju svuda, neko ode u Australiju, neko u Ameriku, neko ostane u Evropi, a mene je ljubav tu zaustavila i tako je i danas - ispričao je Jovan.

Osvrnuo se i na stihove Miroslava Ilića "Nije život jedna žena", ističući da je on, ipak, svoju sreću pronašao.

- Možda neko nađe sreću i drugi, treći ili četvrti put, ali hvala Bogu, ja sam je našao i voleo bih da tako ostane - priznao je pevač.

Supruga ga na privatnim proslavama tera da peva najteže pesme

Iako danas ne ostaje često do kasno u kafani, Perišić je otkrio da na privatnim proslavama ipak ima posebnu obavezu, i to upravo zbog supruge.

- U poslednje vreme ne zaglavim baš često, ali kada se to dogodi na privatnim proslavama, najviše me žena dribla da joj pevam neke pesme. I to baš teške pesme! Kažem joj: "Ženo, čekaj malo, sačuvaj me, treba nam ovo" - ispričao je kroz smeh.

Pevač se dotakao i neprijatnih događaja na estradi, uključujući napade i pretnje pojedinim kolegama, ističući da se trudi da sa svima neguje dobre odnose.

- Ja sam uvek za ljubav i samo to da širimo. Kroz to gledam sve ljude i valjda me tako i doživljavaju. Hvala Bogu, nemam nikakvih sukoba ni sa kolegama, sa svima sam super. Žao mi je kada se nekome nešto loše dogodi i nadam se da će sve biti dobro - rekao je Jovan.

Postao deda, a sledeće godine planira veliko slavlje

Posebno mesto u njegovom životu sada ima i unuka, koja će uskoro napuniti šest meseci. Perišić priznaje da se ljubav prema njoj svakodnevno produbljuje, a veruje da će emocije biti još snažnije kada počne da hoda i govori.

- Imam osećaj da svakog dana ta ljubav i osećanja sve više rastu. Kada malo prohoda i počne da priča, verujem da ću biti još žešći deda - rekao je pevač, dodajući da ima još dva sina koji bi trebalo da zasnuju svoje porodice.

Govorio je i o kolegi Aci Lukasu, kome je čestitao rođendan, ističući da ga veoma ceni i da je ranije posećivao njegove koncerte, uključujući i nastup u Areni i koncert na Marakani.

Foto: Damir Dervišagić

Na pitanje zašto se estrada poslednjih godina deli, Perišić je odgovorio da ne zna šta je razlog, ali da on lično nije imao problema sa kolegama sa kojima je ranije bio blizak.

Poseban povod za razgovor bio je i jubilej koji ga očekuje naredne godine - 30 godina od snimanja pesme "Samo jednom srce voli", kojom je započeo svoju profesionalnu muzičku priču. Pevač je otkrio da bi voleo da tim povodom održi veliki koncert u Beogradu, a kao jednu od mogućih lokacija pomenuo je Tašmajdan.

Na kraju je kroz šalu poručio da bi njegov koncert pre mogao da spoji zaljubljene nego da izazove raskide, s obzirom na to da se na njegovim nastupima često događaju veridbe, prosidbe i ljubavne izjave.

02:11 "SVAKOG DANA SVE VIŠE VOLIM SVOJU ŽENU" Jovan Perišić otkrio tajnu dugogodišnjeg braka, pa priznao šta mu supruga radi na privatnim proslavama Izvor: Kurir televizija

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