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Pevačica Sandra Rešić svojevremeno je šokirala priznanjem da je pevala na privatnoj proslavi dok su pored nje gosti imali odnose.

- Ma, to nije bilo veselje, nego privatna proslava. Bilo nekoliko momaka, došle neke devojke i jedan od njih dohvatio tu neku, nisu bili goli. On otkopčao šlic, zadigao suknjicu. Nisam gledala u njih, pa nisam bila u svinger klubu. Kratko je to i trajalo, dva minuta. Oni kažu ‘pevaj’, ja pevam, ali sebi to nikad više ne bih dozvolila. Tada sam bila mlada, počinjala, mislila sam da se sve jede. Sada, nikad ne bih sebi to dozvolila - rekla je ona u emisiji "Minsko polje".

1/5 Vidi galeriju Uvek uz oca Foto: Kurir Televizija, Printscreen

Bivši je optužio da mu duguje novac

Podsetimo, Sandra je nedavno prokomentarisala optužbe Miroslava Ilića da mu duguje 45.000 evra.

- Ja sve na legalan način rešavam, naročito ugrožavanje integriteta moje porodice, radim sa svojim privatnim stvari kako znam i umem. Meni je to smešno. To su stvari za sud, videćemo kako i šta. Da neko bilo šta izmisli posle toliko godina i iznese o meni, to rešavam kako znam i umem. Ne znam da li im treba reklama, to ćeš morati njih da pitaš - rekla je Sandra, pa komentarisala i aktuelna dešavanja.

1/7 Vidi galeriju Ovo je pevač koji tvrdi da mu Sandra Rešić duguje 45.000 evra Foto: Printscrean

Inače, koleginica je optužila Minu Kostić za krađu, pa je javnost ostala u neverici kada je oktrila šokantne detalje, ističući da joj je ukrala "pet glava".

Sandra se prisetila perioda kada je radila za honorar od 5.000 dinara, ističući da je Mina tada došla kao specijalni gost.

– Imala sam prilike da gostujem sa njom pre nekoliko dana u "Premijeri" i upoznala sam joj gospodina iz Alibunara, ne znam šta bih komentarisala na tu temu, a i nisam ljubitelj Mine Kostić – započela je Sandra, a zatim šokirala detaljima: