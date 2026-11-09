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Stefan Vuksanović, poznatiji pod nadimkom Muđa, danas važi za jednog od najuspešnijih i najbogatijih jutjubera na našim prostorima. Živi u luksuznoj kući, vozi najnoviji model automobila, a sada je dugogodišnjoj izabranici Jani priredio nezaboravno iznenađenje u Njujorku, gde ju je verio.

1/6 Vidi galeriju Stefan Vuksanović Muđa se verio Foto: screenshot instagram

Iako danas sebi može da priušti sve što zamisli, on nije oduvek ovako živeo. Muđini počeci vezuju se za selo Drmno u blizini Požarevca, gde je njegova porodica živela u velikom siromaštvu i jedva uspevala da odvoji novac za najosnovnije potrebe.

Prilikom snimanja lajva za osvojenih milion pratilaca, jutjuber nije mogao da zadrži suze dok se prisećao teških uslova u kojima su živeli pre nego što je počeo da gradi kanal.

Nije imao patike

– Ljudi, pre četoro godine ćale i ja delimo iste patike da ja idem u školu. Dobio je on patike da ide u Beč, da nađe posao. Nismo imali dinara, došli su ljudi, hteli da nam isključe struju. On u Beču prodao tablet da nam pošalje pare da platimo struju – započeo je on tada priču propraćenu suzama.

- Nismo imali pare za odelo za maturu, i evo tu je sad čovek koji mi je poslao sto evra, da kupimo odelo meni za maturu za osmi razred. Da mi je neko rekao u to vreme da ću za četiri godine da odem na more, i da ne razmišljam da li imam neki račun da platim, da li će da nam seku struju, da li ću da imam internet i da ću imati iza sebe milion ljudi koji će da prate klipove koje ću da izbacujem i da se glupiram na internetu, ne bih im verovao – istakao je on.

1/6 Vidi galeriju Stefan Vuksanović Foto: screenshot instagram

On je otkrio da nije imao osnovne uslove za život.

- Iako je prokisnjavalo, prozori stari i nije imala fasadu, mi smo bili srećni. Hvala Bogu pa sada možemo da obezbedimo, da ulepšamo naš dom, uz rad i muku smo zajedno to uradili. Nikada neću zaboraviti to vreme kada duva košava, a u mojoj sobi (gore desni prozor) je moralo da se zakuca ćebe jer je uvek bilo hladno. Život me svakog dana uči da će na kraju dana uvek biti dobro, uvek izađe nešto lepo iz svega što prođete u životu. Ja sam ovo naučio uz moje roditelje, koji su uvek pozitivni oko svega što nam se desilo, kakva god finansijska situacija bila. Tu smo, zdravi smo, sve ostalo će doći kada bude bilo vreme, valjda je sada to vreme, vi ste stvorili to vreme za nas, hvala sinovi - otkrio je Stefan Vuksanović Muđa o seb

Ispisao se iz škole

On je školu završio vanredno, o čemu je takođe govorio.