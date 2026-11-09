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Pevačica narodne muzike Merima Njegomir, koja je iza sebe ostavila bogatu muzičku karijeru i brojne nezaboravne pesme, danas bi proslavila 73. rođendan. Gotovo pet godina nakon njenog odlaska, bol zbog gubitka ne jenjava, a njena ćerka Ljubica Njegomir Živić prisetila se majke i uputila joj dirljivu poruku koja svedoči o ljubavi i praznini koju oseća otkako je nema.

Ljubica je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz porodičnog albuma, a uz nju napisala emotivne reči, priznajući koliko joj majka nedostaje u svakodnevnim trenucima, posebno onda kada bi želela da sa njom podeli sreću.

– Danas je tvoj rođendan, mama. Postoje praznine koje nikada ne prestaju da bole. Naučiš da živiš sa njima. Nedostaješ mi u svakom danu, u svakoj radosti koju bih podelila s tobom. Srećan ti rođendan majko moja. Zauvek si moja mama, moja ljubav i deo mene koji nikada neće otići – napisala je ćerka Merime Njegomir.

Merina Njegomir Foto: screenshot instagram

„Lekari su joj u lice govorili da će umreti“

Podsetimo, Merima Njegomir preminula je 20. novembra 2021. godine, nakon teške borbe sa bolešću. Njena smrt potresla je porodicu, prijatelje i brojne poštovaoce njene muzike, a ćerka Ljubica je svojevremeno govorila o najtežim danima kroz koje su zajedno prolazili.

Kako je tada otkrila, Merima ni u trenucima kada se suočavala sa ozbiljnom dijagnozom nije prestajala da razmišlja o muzici i publici. Imala je veliku želju da još jednom stane na scenu i koncertom obeleži pola veka umetničkog rada.

– Govorila nam je da živi za to da napravi veliki solistički koncert za 50 godina karijere. Ne znam da li je time htela da nas uteši, ali pričala nam je da joj je to velika želja – rekla je tada za „Stil“ ćerka legendarne pevačice.

1/5 Vidi galeriju Legendarna pevačica Merima Njegomir Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Ljubica nije krila ni koliko joj je teško padalo saznanje da njena majka zna ozbiljnost svog zdravstvenog stanja. Ipak, Merima je pred porodicom nastojala da ostane snažna, ne dozvoljavajući da njeni najbliži vide koliko joj je zapravo teško.

– Sve je znala, lekari su joj u lice govorili da će umreti. Pred nama je bila kao stena. A znam da se verovatno duboko u sebi plašila – otkrila je naslednica Merime Njegomir.