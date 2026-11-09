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Pevačica Jelena Karleuša prvi put je otkrila kakvu je važnu ulogu njen novi partner, 24-godišnji Aleksandar Ševo, odigrao u njenom životu.

Kako tvrdi, mladi maneken pomogao joj je da otkrije ozbiljne poslovne malverzacije i navodna krivična dela, čime ju je zaštitio od velike prevare. Upravo njegov postupak, hrabrost i spremnost da stane uz nju u teškim trenucima bili su presudni da se između njih rodi ljubav.

- Surovo iskreno, on me je spasao, ispao je veliki prijatelj, odbranio me je i spasao velike poslovne prevare. Ispao je veliki šmeker i brat kad mi je ukazao na neke malverzacije koje sam imala tada u karijeri. Videla sam u njemu prvenstveno čoveka koji mi želi dobro, onda je objasnio da je sve to uradio iz ljubavi. Iz jedne lepe emocije je hteo da me zaštiti kao muškarac ženu i ja sam mu beskrajno zahvalna na tome. Neko ko mi je pomogao da se krivična dela otkriju i da se ja spasem. Ja nisam bila neko kome treba bilo kakav spas, ali kad ti neko tako nastrojen ukaže na neke stvari, ja mogu samo da se zahvalim - rekla je Jelena Karleuša i otkrila kako je sve počelo.

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Kako kaže, noćima su se dopisivali i razgovarali, što je dovelo do toga da postanu sve bliži.

- Prethodile su tome noći i noći razgovora, dopisivanja i želje. Ona prva odluka, ljudska, to klinačko zaljubljivanje je kod mene i dalje prisutno, leptirići su kod mene slepi miševi. Onog momenta kad je čovek stao ispred mene i držao me za ruku, on je stao uz mene kao što nije niko pre njega - rekla je JK, pa "pecnula" bivšeg partnera.

"Pobegao glavom bez obzira"

- Prethodni je pobegao glavom bez obzira čim sam ga spomenula zbog čega sam pomislila da pravih muškaraca više nema. Svega ima, samo mora da se desi sudbina i momenat. Ono što je važnije od s*ksa je način na koji te neko drži za ruku, gleda i poštuje. Zaljubljenost i strast vrlo brzo prođu, kad ste prvenstveno prijatelji, onda je drugo... To se zove srodna duša - ističe Jelena Karleuša.

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