ŠEVO (24) OTKRIO MALVERZACIJE I KRIVIČNA DELA! 24 godine mlađi dečko JK učinio neprocenjivu stvar za pevačicu: Spasao me je...
- Jelena Karleuša tvrdi da joj je novi partner Aleksandar Ševo pomogao da otkrije poslovne malverzacije i zaštiti je od prevare.
- Kaže da su se zbližili kroz noćna dopisivanja i razgovore, a presudilo je to što je stao uz nju i držao je za ruku.
- Karleuša ističe da joj je važniji odnos pun poštovanja i podrške nego strast, te da je Ševo njena velika podrška.
Pevačica Jelena Karleuša prvi put je otkrila kakvu je važnu ulogu njen novi partner, 24-godišnji Aleksandar Ševo, odigrao u njenom životu.
Kako tvrdi, mladi maneken pomogao joj je da otkrije ozbiljne poslovne malverzacije i navodna krivična dela, čime ju je zaštitio od velike prevare. Upravo njegov postupak, hrabrost i spremnost da stane uz nju u teškim trenucima bili su presudni da se između njih rodi ljubav.
- Surovo iskreno, on me je spasao, ispao je veliki prijatelj, odbranio me je i spasao velike poslovne prevare. Ispao je veliki šmeker i brat kad mi je ukazao na neke malverzacije koje sam imala tada u karijeri. Videla sam u njemu prvenstveno čoveka koji mi želi dobro, onda je objasnio da je sve to uradio iz ljubavi. Iz jedne lepe emocije je hteo da me zaštiti kao muškarac ženu i ja sam mu beskrajno zahvalna na tome. Neko ko mi je pomogao da se krivična dela otkriju i da se ja spasem. Ja nisam bila neko kome treba bilo kakav spas, ali kad ti neko tako nastrojen ukaže na neke stvari, ja mogu samo da se zahvalim - rekla je Jelena Karleuša i otkrila kako je sve počelo.
Kako kaže, noćima su se dopisivali i razgovarali, što je dovelo do toga da postanu sve bliži.
- Prethodile su tome noći i noći razgovora, dopisivanja i želje. Ona prva odluka, ljudska, to klinačko zaljubljivanje je kod mene i dalje prisutno, leptirići su kod mene slepi miševi. Onog momenta kad je čovek stao ispred mene i držao me za ruku, on je stao uz mene kao što nije niko pre njega - rekla je JK, pa "pecnula" bivšeg partnera.
"Pobegao glavom bez obzira"
- Prethodni je pobegao glavom bez obzira čim sam ga spomenula zbog čega sam pomislila da pravih muškaraca više nema. Svega ima, samo mora da se desi sudbina i momenat. Ono što je važnije od s*ksa je način na koji te neko drži za ruku, gleda i poštuje. Zaljubljenost i strast vrlo brzo prođu, kad ste prvenstveno prijatelji, onda je drugo... To se zove srodna duša - ističe Jelena Karleuša.
O Ševinim godinama
- On ima 24 godine, toliko se grozno osećam kad se priča o godinama. Ljubav se ne traži na silu, ljubav se desi. Jako sam srećna, s jedne strane jedan poslovni haos, s druge strane jedna divna ljubavna priča, mir, poštovanje i razumevanje i jedna hrabrost da se sedne pored mene. On je iza kamere, on je moja velika podrška. On je jedan mladi momak koji je pokazao veliku hrabrost i odvažnost da u momentu kada me kidaju na komade da stane uz mene i pokuša da me odbrani. To je viteški i hrabro, tako me je osvojio. Cenim kad neko ima toliko godina pokaže hrabrost i stane uz mene. On je prvenstveno neko ko je moja podrška, ko je jako pozitivan u svemu ovome, neko ko je nasmejan, mlad... Meni je svaki partner bio mlađi, i Duško je mlađi - izjavila je Jelena Karleuša u emisija "Premijera - vikend specijal".