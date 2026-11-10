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Živimo u vremenu u kojem gotovo ništa ne može da promakne budnom oku javnosti. Svaki izlazak, putovanje, ljubavni susret, pa čak i obična šetnja poznatih ličnosti često završe na društvenim mrežama i naslovnim stranama portala. Paparaci prate svaki njihov korak, pratioci analiziraju fotografije, a od jednog detalja na društvenim mrežama neretko nastane čitava priča.

Ipak, uprkos tome što se čini da je danas gotovo nemoguće sačuvati privatnost, pojedinim javnim ličnostima pošlo je za rukom nešto što je mnogima nezamislivo - uspeli su da sakriju jednu od najlepših životnih vesti i iznenade javnost saznanjem da su postali roditelji.

Van domašaja javnosti

Među njima su pevačica Marija Šerifović, glumci Vuk Kostić i Andrija Kuzmanović, muzička zvezda Mihajlo Verouvić Vojaž, ali i Anastasija Ražnatović, koja je svoju trudnoću i majčinstvo takođe uspela da sačuva od medijske pompe.

Jedno od najvećih iznenađenja svakako je priredila Marija Šerifović, koja je u decembru 2023. godine objavila da je postala majka dečaka Marija. Pevačica je sina dobila uz pomoć surogat majke u Sjedinjenim Američkim Državama, a vest je saopštila tek nakon njegovog rođenja. Iako je godinama jedna od najeksponiranijih javnih ličnosti, uspela je da čitav proces, od odluke da se ostvari u ulozi majke do dolaska naslednika, sačuva od znatiželjnih pogleda. Javnost je tek tada saznala da joj se ostvarila najveća životna želja.

Veliko iznenađenje bilo je i saznanje da je glumac Vuk Kostić postao otac, o čemu je Kurir prvi pisao. Poznat po tome što retko govori o emotivnom životu i ne voli da privatnost iznosi pred kamere, glumac je uspeo da i ovu važnu životnu promenu sačuva daleko od javnosti. Posebno je zanimljivo što identitet žene s kojom je dobio dete nije postao tema medijskog interesovanja, pa je njegov porodični život ostao gotovo potpuno van domašaja javnosti.

Sličnu priču ima i mladi reper Vojaž, čiji se svaki poslovni potez, nastup i objava na društvenim mrežama pomno prate. Ipak, kad je reč o najintimnijem delu njegovog života, uspeo je da postavi jasnu granicu. Vest da se ostvario u ulozi roditelja iznenadila je mnoge, a identitet njegove izabranice, osim jedne fotografije koju je davno objavio s njom, gde se vidi samo jedan deo njenog lica, do sada nije poznat. Iako je njegova popularnost naročito velika među mlađom publikom, koja želi da zna gotovo svaki detalj iz njegovog života, privatnost porodice uspeo je da sačuva.

1/5 Vidi galeriju Oni su krili da će postati roditelji Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Posebnu pažnju izazvala je i Anastasija Ražnatović, koja je nakon udaje za fudbalera Nemanju Gudelja započela život u Španiji. Iako je odrasla u jednoj od najpoznatijih porodica na Balkanu i odmalena je navikla na interesovanje medija, uspela je da i najvažnije porodične trenutke sačuva od prevelike pažnje. Za razliku od ostalih sa ove liste, njen suprug je poznat javnosti, ali ni ona svoju trudnoću i majčinstvo nije pretvorila u svakodnevnu medijsku temu.

Ni glumac Andrija Kuzmanović nije želeo da očinstvo pretvori u javni spektakl. Kad je otkriveno da je dobio sina, pažnju nije privukla samo lepa vest već i činjenica da je glumac svoj emotivni život i identitet majke deteta uspeo da sačuva od šire javnosti. Kako se tada pisalo glumac je dobio dete sa drugaricom. O svom privatnom životu govorio je veoma malo, pokazujući da popularnost ne mora nužno da znači i odricanje od intime.

Iza zatvorenih vrata

Ono što ove priče čini posebno zanimljivim jeste činjenica da, osim Anastasije, čiji je suprug poznat javnosti, identiteti partnera s kojima su se ostali ostvarili u ulozi roditelja nisu postali deo medijskog spektakla. Dok se o njihovim karijerama, nastupima, projektima i svakodnevnim aktivnostima zna gotovo sve, najvažniji deo njihovog privatnog života ostao je iza zatvorenih vrata.

U vremenu kad poznati često ne mogu ni da popiju kafu a da se njihova fotografija ne pojavi na društvenim mrežama, ovi primeri pokazuju da ipak postoje stvari koje je moguće sačuvati samo za sebe. A možda je upravo mogućnost da najlepšu životnu vest prvo podeliš s najbližima, bez kamera, naslova i znatiželjnih pitanja, najveći luksuz koji jedna javna ličnost danas može da ima.