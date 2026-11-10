PRVI SNIMAK SA VENČANJA IGORA KOJIĆA! Mlada u belom zaigrala na terasi, a ovaj detalj svima je zapao za oko! (VIDEO)
- Igor Kojić i Nikolina venčali su se na opštinskom venčanju, uz prisustvo samo kumova, a sve je organizovano u strogoj tajnosti.
- Kojić je objavio snimak dolaska po mladu, dok je trudna Nikolina u beloj haljini igrala kolo na terasi uz pesmu 'Izađi mala'.
Igor Kojić nedavno je izgovorio sudbonosno "da“ svojoj izabranici Nikolini Šaponji, a iako su venčanje organizovali daleko od očiju javnosti, uz prisustvo samo kumova, sada je odlučio da sa pratiocima podeli jedan poseban trenutak sa ovog važnog dana.
Naime, Kojić se oglasio na društvenim mrežama i objavio snimak svog dolaska po mladu, otkrivši deo atmosfere koja je prethodila građanskom venčanju. Njegova trudna izabranica čekala ga je na terasi stana, obučena u belu haljinu, a čim ga je ugledala, zaigrala je kolo uz dobro poznate stihove pesme „Izađi mala“.
Vesela Nikolina nije skidala osmeh sa lica, a dok je igrala, u ruci je držala maramicu i mahala njome, pokazujući koliko je bila srećna zbog posebnog dana. Igor je sve zabeležio kamerom, a uz emotivni snimak kratko je napisao:
- Moja mala - poručio je Kojić.
Mlada je za ovu priliku odabrala jednostavnu belu haljinu i čizme, dok se Igor odlučio za moderno odelo u bež boji. Iako su se odlučili za intimno venčanje bez velike pompe i brojnih zvanica, snimak pokazuje da dobre atmosfere i veselja nije nedostajalo.
"Biće ih na leto, ovo je bilo nešto spontano“
Podsetimo, Igor se neposredno nakon venčanja oglasio za domaće medije i otkrio zbog čega su on i Nikolina odlučili da se venčaju u intimnoj atmosferi, bez velike svadbe.
Kojić nije krio zadovoljstvo zbog novog životnog poglavlja, a na pitanje o fotografijama i proslavi nagovestio je da bi veće slavlje moglo da bude organizovano tokom leta.
- Hvala na čestitkama. Ovo je bilo nešto spontano, intimno, pa nemam slika. Biće ih na leto, živeli - rekao je kratko Igor.
Njegove reči odmah su pokrenule spekulacije da mladenci planiraju i veliko svadbeno veselje, na kojem bi mogli da okupe porodicu, prijatelje i brojne ljude iz javnog života.
Evo ko je lepa Nikolina
Igorova izabranica je Nikolina Šaponja iz Rijeke, koja je nekada nosila titulu misice, a danas se profesionalno bavi šminkanjem.
Nikolina ima 27 godina i od Kojića je mlađa 12 godina. Njihova ljubavna priča dobila je posebno lep nastavak, budući da par očekuje prinovu, pa će porodica Kojić uskoro dobiti i prvo unuče.