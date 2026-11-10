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Igor Kojić nedavno je izgovorio sudbonosno "da“ svojoj izabranici Nikolini Šaponji, a iako su venčanje organizovali daleko od očiju javnosti, uz prisustvo samo kumova, sada je odlučio da sa pratiocima podeli jedan poseban trenutak sa ovog važnog dana.

Foto: Preent Screen

Naime, Kojić se oglasio na društvenim mrežama i objavio snimak svog dolaska po mladu, otkrivši deo atmosfere koja je prethodila građanskom venčanju. Njegova trudna izabranica čekala ga je na terasi stana, obučena u belu haljinu, a čim ga je ugledala, zaigrala je kolo uz dobro poznate stihove pesme „Izađi mala“.

Vesela Nikolina nije skidala osmeh sa lica, a dok je igrala, u ruci je držala maramicu i mahala njome, pokazujući koliko je bila srećna zbog posebnog dana. Igor je sve zabeležio kamerom, a uz emotivni snimak kratko je napisao:

00:33 Igor Kojić došao po mladu Izvor: Instagram/igorkojic

- Moja mala - poručio je Kojić.

Mlada je za ovu priliku odabrala jednostavnu belu haljinu i čizme, dok se Igor odlučio za moderno odelo u bež boji. Iako su se odlučili za intimno venčanje bez velike pompe i brojnih zvanica, snimak pokazuje da dobre atmosfere i veselja nije nedostajalo.

"Biće ih na leto, ovo je bilo nešto spontano“

1/6 Vidi galeriju Igor Kojić Foto: Marko Kranjc

Podsetimo, Igor se neposredno nakon venčanja oglasio za domaće medije i otkrio zbog čega su on i Nikolina odlučili da se venčaju u intimnoj atmosferi, bez velike svadbe.

Kojić nije krio zadovoljstvo zbog novog životnog poglavlja, a na pitanje o fotografijama i proslavi nagovestio je da bi veće slavlje moglo da bude organizovano tokom leta.

- Hvala na čestitkama. Ovo je bilo nešto spontano, intimno, pa nemam slika. Biće ih na leto, živeli - rekao je kratko Igor.

Njegove reči odmah su pokrenule spekulacije da mladenci planiraju i veliko svadbeno veselje, na kojem bi mogli da okupe porodicu, prijatelje i brojne ljude iz javnog života.

Evo ko je lepa Nikolina

Igorova izabranica je Nikolina Šaponja iz Rijeke, koja je nekada nosila titulu misice, a danas se profesionalno bavi šminkanjem.