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Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je privukla pažnju javnosti objavama na društvenim mrežama, gde je odlučila da pokaže deo svoje akademske biografije i podseti pratioce na rezultate koje je ostvarila tokom školovanja.

Foto: Printscreen Pink

Poznato je da Jovana često ističe svoje obrazovanje, a ovoga puta otišla je korak dalje i objavila dokumentaciju sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je završila. Tako je otkrila da je osnovne studije okončala sa prosečnom ocenom 9,34, dok je na master studijama ostvarila prosek 9,25.

Dok je pokazivala diplomu, voditeljka se prisetila napornih studentskih dana, brojnih odricanja i svega kroz šta je prošla kako bi stigla do akademskih zvanja. Nije krila koliko joj ti dokumenti znače, a uz njih je podelila i emotivnu poruku.

- Koliko uspomena bude ove diplome, koliko je suza, bubuljica i znojenja bilo - rekla je Jovana.

"Volim da nerviram kvazi intelektualce jer oni imaju diplome sa privatnih fakulteta“

1/6 Vidi galeriju Jovana Jeremić na promociji romana Eve Ras Foto: Kurir

Osim diploma, Jeremićeva je sa pratiocima podelila i svoju radnu biografiju, u kojoj je navela da govori čak pet jezika – srpski, bosanski, hrvatski, španski i engleski.

Ipak, posebnu pažnju izazvao je njen komentar na račun razlike između državnih i privatnih fakulteta. Voditeljka je i ovog puta bila bez dlake na jeziku, ne skrivajući koliko je ponosna na činjenicu da je završila državni fakultet.

- Volim da nerviram kvazi intelektualce jer oni imaju diplome sa privatnih fakulteta i sramota ih je da to kažu. Ja sam prva koja maše diplomom državnog fakulteta i mahaću do smrti, mahali bi i oni kad bi imali sa čim. U tome je problem, ne maše se sa privatnim fakultetom, nego samo sa državnim - pričala je Jovana.

Njena izjava sigurno će ponovo pokrenuti polemike na društvenim mrežama, budući da je tema vrednovanja diploma državnih i privatnih fakulteta često predmet rasprava, a Jovana je poznata po tome da se ne libi da javno iznese svoje stavove, čak i kada oni izazovu burne reakcije.

Otkrila i kakve planove ima sa nekretninama

1/5 Vidi galeriju JOVANA JEREMIĆ NA PROSLAVU 32. ROĐENDANA DOŠLA SA MASKOM! Voditeljka u ŠIK izdanju, oko nje baloni, zlatnim slovima njeno IME! Foto: ATA images

Pored obrazovanja i poslovnih uspeha, voditeljka je govorila i o svojim finansijskim ambicijama, ne krijući da pred sobom ima još jedan veliki cilj koji želi da ostvari.

Kako je istakla, zadovoljna je stanom u kojem trenutno živi, ali tu ne planira da se zaustavi. Otkrila je da već radi na ostvarenju nove želje kada je reč o nekretninama.

- Zacrtala sam ciljeve materijalne prirode. Imam još jedan cilj koji želim da ostvarim i sada mi je to najvažnije. Ovaj stan je jako lep, vi znate da ja volim ovde, ali ja imam još jedan cilj što se tiče nekretnina i sada radim na tome da to ostvarim - otkrila je tom prilikom.

O otkazima na Pinku, oglasila se Jovana Jeremić

1/4 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Jovana Jeremić oglasila se nakon što je Željko Mitrović najavio otkaze na Pinku.

- Ja se ne bojim otkaza iz razloga što ja ovo što radim, radim svoj posao, svoj žanr najbolje od svih. I ne postoji neko ko u ovoj državi radi bolje infotainment od Jovane Jeremić. Ja sam ovaj smer i uvela, ja sam ga i napravila, ja sam ga izmislila. Još uvek se niko na našim prostorima nije pojavio ko može meni u tom kontekstu da parira. Što se tiče rejtinga, gledanosti i ljudi koji prate moj program, ja sam apsolutno broj jedan. I mene je rejting doveo na ovu televiziju, rejting me održava sve vreme - rekla je Jovana Jeremić tim povodom.