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Nekadašnji učesnik popularnog muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, Pavle Petković, napravio je novi veliki korak u svojoj karijeri i uplovio u voditeljske vode.

Mladi pevač, koji je nakon takmičenja snimio duet sa Tinom Ivanović, postao je novo lice RED televizije, gde mu je poverena voditeljska uloga u Jutarnjem programu.

Publika je Pavla do sada imala priliku da upozna kroz muziku, a sada će ga gledati i u potpuno drugačijem izdanju – pred kamerama, u ulozi voditelja. Kako su preneli domaći mediji, čelnici televizije prepoznali su njegovu energiju, harizmu i spontanost, te mu pružili priliku da se oproba u novom izazovu.

Sa Pavlom smo razgovarali o prvim utiscima, tome kako se snašao u novoj ulozi, šta mu je najteže palo, ali i da li će zbog televizijskog angažmana zapostaviti svoju najveću ljubav – muziku.

Kako si se snašao u voditeljskoj ulozi i kako ti prija novi izazov u karijeri?

- Moram da priznam da sam se odlično snašao! Zaista mi prija ova uloga i lepo sam se pronašao u svemu tome. Naravno,nije mi potpuno nepoznat teren, s obzirom na to da sam kroz muzičko takmičenje i ranija gostovanja već imao iskustva pred kamerama. Ipak, voditeljski posao nosi neku drugu odgovornost i dinamiku, ali sam se brzo uklopio i uživam u svakom trenutku.

1/5 Vidi galeriju Pavle Petković Foto: Printscreen Instagram

Šta ti je najteže palo u novom poslu i ko ti od kolega na Red televiziji najviše daje savete, a ko najviše zanoveta?

- Iskreno, ništa mi posebno nije teško palo. Ekipa je sjajna, svi su me lepo prihvatili i zaista imam njihovu podršku. Ako bih morao nešto da izdvojim, onda je to rano ustajanje! (smeh) S obzirom na to da je jutarnji program u pitanju, alarm sada zvoni mnogo ranije nego što sam navikao. Što se saveta tiče, volim da saslušam iskusnije kolege, jer od svakoga može nešto da se nauči. Veliku podršku mi daje Sanja Stanković i na tome sam joj beskrajno zahvalan. A za zanovetanje ćemo još videti, ne bih nikoga da prozivam! (smeh)

Foto: Sanja Savić

Kako ćeš uspeti da balansiraš između televizije, jutarnjeg programa i muzičkih nastupa? Da li će muzika sada biti udrugom planu?

- Nikako ne planiram da zapostavim muziku! Pevanje je moja velika ljubav i nešto čime želim da se bavim i u budućnosti. Televizija mi je donela jedno novo i prelepo iskustvo, ali nastupi ostaju deo mog života. Verujem da uz dobru organizaciju sve može da se postigne. Drago mi je što sam se pokazao na oba polja i što imam priliku da razvijam dve stvari koje me ispunjavaju. Muzika definitivno ostaje!