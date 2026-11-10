Slušaj vest

Da među kolegama na estradi ne mora da postoji rivalstvo, već da se mogu iskreno podržavati, družiti i radovati uspesima jedni drugih, pokazali su Goga Sekulić, Emir Brunčević i Radiša Trajković Đani.

Naime, nakon završenih nastupa, pevači su organizovali video-poziv, tokom kojeg su se dobro zabavljali, šalili i smejali. Iako su se Goga i Emir nalazili zajedno u Bernu, dok je Đani bio na sasvim drugoj lokaciji u Srbiji, kilometri ih nisu sprečili da pronađu vremena za druženje.

Sudeći po snimku, atmosfera je bila i više nego opuštena. Pevači su pozirali pred kamerama, pućili usne, pravili grimase i pokazali da su u odličnim odnosima. Njihov razgovor izazvao je osmehe, a ovakvi spontani trenuci pokazuju da se kolege sa estrade međusobno poštuju, cene i podržavaju i kada se svetla reflektora ugase.

Inače, Goga i Emir su iste večeri zajedno nastupali u Bernu, gde je publika imala priliku da uživa u njihovim interpretacijama. Posebnu emociju ovom nastupu dala je i Đulkica Sakić, ćerka legendarnog Sinana Sakića, koja je bila među gostima u publici.

00:34 Goga Sekulić Izvor: Instagram

Veče je obeležila i muzika njenog oca. Goga i Emir pevali su Sinanove velike hitove, a pesme su posvećivali Đulkici, ali i ostalim prisutnima koji su odrastali uz njegove vanvremenske numere. Na snimcima sa nastupa može se čuti kako izvode njegove pesme i koliko emocija one i danas izazivaju.

Na jednom od snimaka može se videti kako Goga peva Sinanovu pesmu "Sudbina me na put šalje" i pozdravlja Đulkicu koje je sve to snimila i postovala na društvenim mrežama

Sekulićeva nastavlja da potvrđuje status jedne od najtraženijih pevačica na domaćoj estradi. Njen raspored nastupa izuzetno je popunjen, petkom i subotom redovno je na sceni, a termini se rezervišu i po nekoliko meseci unapred. Iako je jesen tradicionalno mirniji period za estradu, kod Goge se kalendar ne prazni, što je još jedna potvrda da publika i dalje želi da je sluša i peva njene hitove.