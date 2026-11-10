Slušaj vest

Društvene mreže poslednjih dana ponovo su pokazale koliko brzo izmišljene informacije mogu da se prošire i izazovu uznemirenje javnosti.

Nekoliko poznatih imena našlo se u centru pažnje zbog priča koje su se ispostavile kao neistinite, a pojedini slučajevi dobili su i epilog pred nadležnim institucijama.

Prijatelji izmislili da je stradala

Jedan od poslednjih primera jeste Ava Karabatić, čija je lažna smrt uznemirila mnoge. Na njenom zvaničnom Instagram profilu pojavila se glasovna poruka koju je snimio njen prijatelj Ilija u kojoj se tvrdilo da je starleta navodno nastradala, objava njene administratorke i snimak prijatelja Marija Tomasa kako plače i govori o navodnoj tragediji. Vest se brzo proširila, ali se Ava ubrzo lično oglasila na Instagramu, potom i za Kurir i demantovala ove navode.

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Printscreen Instagram / Ava Karabatić, Printscreen, Printscreen Instagram

Objasnila je da je imala zdravstvene tegobe zbog kojih je završila u Hitnoj pomoći, ali da su priče o njenoj smrti potpuno izmišljene. Tom prilikom najavila je i pravne korake protiv osobe koju smatra odgovornom za širenje uznemirujućih informacija.

Slagao da je priveden

Slična situacija dogodila se i sa jutjuberom Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase. Na njegovom zvaničnom Instagram profilu objavljena je informacija da je priveden u ranim jutarnjim satima, navodno nakon upada maskiranih osoba u njegov stan. Međutim, ubrzo je reagovalo Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je nakon provera utvrdilo da hapšenja nije bilo.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Screenshot

Prema saopštenju tužilaštva, sam Ilić je u komunikaciji sa policijom objasnio da je objava deo snimanja sadržaja za svoj YouTube kanal. Ipak, zbog širenja lažnih informacija koje su mogle da izazovu uznemirenje građana, najavljeno je podnošenje krivične prijave protiv njega.

Lažna očeva smrt za beg iz rijalitija

Ovakvi slučajevi nisu novost na domaćoj javnoj sceni. Javnost se i dalje seća kontroverze iz 2022. godine, kada je porodica Marka Osmakčića, tadašnjeg učesnika rijaliti programa, organizovala lažnu priču o smrti njegovog oca Franje. Cilj je, prema tadašnjim navodima, bio da Marko napusti rijaliti i izađe iz ugovorenih obaveza.

1/5 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Prevara je otkrivena kada se ispostavilo da se najavljena sahrana neće održati, a ubrzo je postalo jasno da je Franjo živ i zdrav. Ovaj događaj izazvao je brojne reakcije i postao jedan od najpoznatijih rijaliti skandala na domaćoj sceni.

Slagala da je oteta zbog bivšeg dečka

Među slučajevima koji su svojevremeno izazvali veliku pažnju nalazi se i priča nekadašnje manekenke Mine Milenković. Ona je 2013. godine prijavila navodnu otmicu i seksualno zlostavljanje, što je pokrenulo potragu koja je trajala oko 39 sati. Međutim, kasnije je utvrđeno da je čitava priča izmišljena, a Milenković je priznala da je događaj inscenirala kako bi privukla pažnju tadašnjeg partnera. Zbog lažnih tvrdnji osuđena je na 100 sati društveno korisnog rada.

1/5 Vidi galeriju Mina Milenković Foto: Damir Dervišagić

I nekadašnja učesnica "Parova" Slađa Petrušić izmislila je svoju smrt. Ona se nekoliko sati nakon objave da je navodno preminula oglasila videom na Fejsbuku i priznala da je sve sama izmislila.

1/6 Vidi galeriju Slađa Petrušić Foto: Happy screenshot, Printscreen/Youtube

Ovi događaji pokazuju koliko ozbiljne posledice mogu imati neodgovorne objave na društvenim mrežama. Dok pojedini pokušavaju da lažnim informacijama privuku pažnju javnosti, posledice takvih postupaka mogu prevazići granice internet senzacije i dovesti do policijskih provera, pravnih postupaka i uznemiravanja velikog broja ljudi.