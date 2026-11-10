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Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, podelila je na društvenim mrežama emotivan prizor iz njihovog porodičnog doma, koji je pokazao koliko pojedine pesme i uspomene mogu da probude snažna osećanja.

Foto: Preent

Naime, Sloba se našao na ivici suza dok je pratio lajv prenos bivšeg rijaliti učesnika Vladimira Tomovića. Pevač je ležao na krevetu i pažljivo slušao šta se dešava tokom prenosa, a onda ga je jedan trenutak posebno pogodio.

Pesma posvećena Slobinom pokojnom ocu probudila emocije

1/6 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printsceen/Instagram, Screenshot

Povod za ovakvu reakciju bila je numera koju je Tomović pustio tokom uključenja, a koju je Sloba posvetio svom pokojnom ocu. Poznato je koliko je pevač bio vezan za oca, čija ga je smrt teško pogodila, zbog čega ga uspomene na njega i danas posebno emotivno pogađaju.

Jelena je zabeležila trenutak u kojem njen suprug prati Tomovićev prenos, a snimak je potom podelila sa pratiocima. Nije joj promakao ni emotivni izraz Slobinog lica, pa je uz objavu ostavila komentar koji govori više od hiljadu reči.

00:10 Jelena Radanović podelila snimak Slobe Radanovića i Vladimira Tomovića Izvor: Instagram

- Samo što ne zaplaču obojica - napisala je Jelena.

Ovaj prizor pokazao je koliko je Sloba emotivno vezan za pesmu koju je posvetio ocu, ali i koliko ga uspomene na najbliže mogu vratiti u najteže trenutke.

Sloba progovorio o kolegama koji ne pevaju njegove pesme

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printscreen YouTube

Inače, Radanović je nedavno odgovarao na pitanja pratilaca putem Instagrama, a jedno od njih odnosilo se na njegove kolege sa estrade i činjenicu da retko izvode njegove numere.

Jednog obožavaoca zanimalo je zbog čega većina pevača ne peva Slobine pesme, čak ni njegove najveće hitove.

Pevač je i ovog puta odgovorio u svom prepoznatljivom duhovitom stilu, ne propustivši priliku da se našali na račun kolega.

- To ipak treba njih da pitate. Možda su im teške, pa da se ne muče... Znate da ja rado pevam svačije - poručio je Sloba uz emotikon koji plače od smeha.