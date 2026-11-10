SLOBA NIJE MOGAO DA ZADRŽI EMOCIJE! Tomović pustio njegovu pesmu posvećenu pokojnom ocu, Jelena sve snimila! (VIDEO)
- Jelena Radanović je snimila Slobu dok je gledao lajv Vladimira Tomovića i emotivno reagovao na pesmu posvećenu svom pokojnom ocu.
- Pevač je bio na ivici suza, a Jelena je uz objavu napisala da će 'samo što ne zaplaču obojica'.
Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, podelila je na društvenim mrežama emotivan prizor iz njihovog porodičnog doma, koji je pokazao koliko pojedine pesme i uspomene mogu da probude snažna osećanja.
Naime, Sloba se našao na ivici suza dok je pratio lajv prenos bivšeg rijaliti učesnika Vladimira Tomovića. Pevač je ležao na krevetu i pažljivo slušao šta se dešava tokom prenosa, a onda ga je jedan trenutak posebno pogodio.
Pesma posvećena Slobinom pokojnom ocu probudila emocije
Povod za ovakvu reakciju bila je numera koju je Tomović pustio tokom uključenja, a koju je Sloba posvetio svom pokojnom ocu. Poznato je koliko je pevač bio vezan za oca, čija ga je smrt teško pogodila, zbog čega ga uspomene na njega i danas posebno emotivno pogađaju.
Jelena je zabeležila trenutak u kojem njen suprug prati Tomovićev prenos, a snimak je potom podelila sa pratiocima. Nije joj promakao ni emotivni izraz Slobinog lica, pa je uz objavu ostavila komentar koji govori više od hiljadu reči.
- Samo što ne zaplaču obojica - napisala je Jelena.
Ovaj prizor pokazao je koliko je Sloba emotivno vezan za pesmu koju je posvetio ocu, ali i koliko ga uspomene na najbliže mogu vratiti u najteže trenutke.
Sloba progovorio o kolegama koji ne pevaju njegove pesme
Inače, Radanović je nedavno odgovarao na pitanja pratilaca putem Instagrama, a jedno od njih odnosilo se na njegove kolege sa estrade i činjenicu da retko izvode njegove numere.
Jednog obožavaoca zanimalo je zbog čega većina pevača ne peva Slobine pesme, čak ni njegove najveće hitove.
Pevač je i ovog puta odgovorio u svom prepoznatljivom duhovitom stilu, ne propustivši priliku da se našali na račun kolega.
- To ipak treba njih da pitate. Možda su im teške, pa da se ne muče... Znate da ja rado pevam svačije - poručio je Sloba uz emotikon koji plače od smeha.