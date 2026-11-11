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Stefan Čeganjac, frontmen popularnog Chegi benda, gostovao je u večerašnjem izdanju emisije „Amidži šou“, gde je, između ostalog, govorio o zanimljivom pozivu koji je bend svojevremeno dobio u vezi sa Lukom Dončićem i dolaskom čuvenih Los Anđeles Lejkersa u Sloveniju.

Naime, pojavile su se informacije da je Chegi bend odbio da nastupi tokom posete NBA ekipe Sloveniji, ali je Stefan sada razjasnio šta se zapravo dogodilo.

- A nismo to, to su napisali da smo odbili... Mi smo bili pozvani, kada su dolazili Lejkersi u Sloveniju, ali bili smo zauzeti - objasnio je Čeganjac.

Stefan Čeganjac Foto: Dušan Petrović

Podsetimo, dolazak Lejkersa u Sloveniju bio je poseban događaj, budući da je upravo Luka Dončić, jedna od najvećih košarkaških zvezda današnjice, imao važnu ulogu u organizaciji boravka svog NBA tima u rodnoj zemlji. Slovenački reprezentativac je na taj način svojim saigračima približio zemlju iz koje dolazi, a poseta je izazvala veliku pažnju javnosti.

Stefan se tokom gostovanja osvrnuo i na odnose unutar benda, pa je na pitanje Ognjena Amidžića da li se članovi nekada svađaju priznao da, kao i u svakom kolektivu, postoje različite emocije i nesuglasice, ali da na kraju uvek uspeju da pronađu zajednički jezik.

- Kako ne. Ima raznih, jakih emocija, ali na kraju se izgladi sve - iskreno je rekao frontmen.

Foto: Dušan Petrović

Pripremaju veliki koncert u Beogradu

Inače, Chegi bend očekuje veliki profesionalni izazov, budući da će 10. decembra održati svoj prvi solistički koncert u Beogradu, u MTS dvorani.

Koncert pod nazivom „Evolucija EX-YU muzike“ zamišljen je kao muzičko putovanje kroz šest decenija stvaralaštva sa prostora bivše Jugoslavije. Publika će imati priliku da čuje neke od najpoznatijih regionalnih hitova u novim, posebno aranžiranim verzijama, ali i autorske pesme benda.

1/4 Vidi galeriju Chegi bend Foto: Privatna arhiva

Na sceni će se naći čak 20 muzičara, a organizatori najavljuju bogatu audio-vizuelnu produkciju i specijalna iznenađenja. Posebno je zanimljivo to što će koncert imati i humanitarni karakter – članovi benda odlučili su da celokupan prihod udvostruče sopstvenim sredstvima i doniraju deci kojoj je pomoć najpotrebnija.