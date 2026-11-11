Slušaj vest

Pevač Isak Šabanović održaće prvi solistički koncert u karijeri koji je zakazan 5. decembra u MTS dvorani, gde će se pojaviti i nekoliko specijalnih gostiju. Jedan od njih biće glumac Marko Janketić, koji će zajedno sa pevačem izvesti nekoliko pesama uz poseban performans.

Kako bi podržao lik i delo Šabanovića, Janketić je poslao snažnu video poruku podršku podrške, i to iz dvorane.

- 5. decembar, jedan pevač, jedan koncert i hiljade duša pevaju zajedno, Isak Šabanović. Dođite na koncert - rekao je poznati glumac.

Iako su milioni ljudi odavno očekivali Isakov koncert, pevač je jednom prilikom ispričao da nije bio spreman na taj korak dok se u njegovoj karijeri nisu poklopile sve kockice.

00:19 Snažna poruka Marka Janketića Izvor: Kurir