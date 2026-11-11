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Pevač Isak Šabanović održaće prvi solistički koncert u karijeri koji je zakazan 5. decembra u MTS dvorani, gde će se pojaviti i nekoliko specijalnih gostiju. Jedan od njih biće glumac Marko Janketić, koji će zajedno sa pevačem izvesti nekoliko pesama uz poseban performans.

Kako bi podržao lik i delo Šabanovića, Janketić je poslao snažnu video poruku podršku podrške, i to iz dvorane.
- 5. decembar, jedan pevač, jedan koncert i hiljade duša pevaju zajedno, Isak Šabanović. Dođite na koncert - rekao je poznati glumac.

Iako su milioni ljudi odavno očekivali Isakov koncert, pevač je jednom prilikom ispričao da nije bio spreman na taj korak dok se u njegovoj karijeri nisu poklopile sve kockice.

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Snažna poruka Marka Janketića Izvor: Kurir


- Želeo sam to ranije, ali nije se dalo zbog brojnih okolnosti. Moj menadžet Boško Janković i ceo moj tim bukvalno su me nagovorili na ovo, iako nisam bio za to. Međutim, kako vreme prolazi, i ja sam shvatio da je ovo trebalo zaista da uradim pre nekoliko godina. Sada sam siguran da je ovo prava odluka, da jedva čekam to veče koje će obeležiti muzika - rekao je Šabanović za medije.

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