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Ceca Ražnatović  i danas je stigla na snimanje Zvezda Granda, vidno raspoložena i nasmejana, u pantalonama i sakou, u patikama.

Nju je dovezao vozač u besnoj mašini, a nakon što je namestila kosu, Ceca je ispozirala novinarima, ali i otkrila informaciju koja je iznenadila mnoge.

- Dobar dan, kako ste - upitala je Ceca prisutne.

Na pitanje kako je i šta ima, Ceca je samo kratko rekla:

- A šta je moglo da se promeni od juče.

Ističe da joj snimanja nisu naporna, pa čak ni kad ima tri zaredom.

- Nije, posle imamo dva meseca slobodno - kroz smeh je priznala pevačica za Telegraf.rs

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Marko Karović, Damir Dervišagić

Ceca o Mariji Šerifović i njenoj izjavi o njoj 

Pevačica je juče, na pitanje o Mariji Šerifović, koja je nedavno izjavila da joj Ceca nedostaje, Ražnatovićka je rekla:

- Stvarno? Ima moj broj, može da me pozove - poručila joj je Ceca.

Kurir.rs

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