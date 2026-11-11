ZVEZDE GRANDA PRESTAJU DA SE SNIMAJU! Ceca otkrila i zbog čega: Dva meseca...
Ceca Ražnatović i danas je stigla na snimanje Zvezda Granda, vidno raspoložena i nasmejana, u pantalonama i sakou, u patikama.
Nju je dovezao vozač u besnoj mašini, a nakon što je namestila kosu, Ceca je ispozirala novinarima, ali i otkrila informaciju koja je iznenadila mnoge.
- Dobar dan, kako ste - upitala je Ceca prisutne.
Na pitanje kako je i šta ima, Ceca je samo kratko rekla:
- A šta je moglo da se promeni od juče.
Ističe da joj snimanja nisu naporna, pa čak ni kad ima tri zaredom.
- Nije, posle imamo dva meseca slobodno - kroz smeh je priznala pevačica za Telegraf.rs
Ceca o Mariji Šerifović i njenoj izjavi o njoj
Pevačica je juče, na pitanje o Mariji Šerifović, koja je nedavno izjavila da joj Ceca nedostaje, Ražnatovićka je rekla:
- Stvarno? Ima moj broj, može da me pozove - poručila joj je Ceca.
Kurir.rs