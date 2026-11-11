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Dara Bubamara pojavila se u crnoj elegantnoj haljini sa kristalima i tom prilikom prokomentarisala da joj je snimanje "Zvezda Granda" postalo naporno.

Kako je navela, poslednjih dana imaju veliki problem u studiju.

- Ja sam uvek kao za finale sređena. Naporno je kad snimamo ovako tri dana zaredom, poslednjih dana je grejanje nešto slabo, prosto neverovatno. Smrzli smo se, ali nema veze, ali sve smo izdržali. Izdržali smo i mnogo gore stvari - rekla je Dara Bubamara za Telegraf.rs.

1/4 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Kurir

O pevanju na plejbek

Inače, Dara Bubamara je nedavno progovorila o gorućoj temi na estradi – pevanju na plejbek i tom prilikom se dotakla koleginice Seke Aleksić.

- Ne bih to da komentarišem, samo ću reći da ne znam za tu informaciju, ne pratim njihov rad i neću da se mešam - poručila je uvodno Dara, a potom iznela oštar sud o nastupima bez pevanja uživo:

- Strogo je zabranjeno pevanje na plejbek, to je stvarno kraj sveta. Ko će u inostranstvu da plati da gleda koncerte na plejbek?! Ali ne mogu da kažem da li je ona to radila, stvarno ne pratim njihov rad, ne interesuje me, dodala je.