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Sanja Vučić zablistala je danas na snimanju nove emisije "Zvezde Granda". Ona je došla u crnom kompletu, pa progovorila o tome koliko su joj naporna snimanja.

Sanja je na početku otkrila kako se oseća.

- Pospana sam, pao mi je pritisak. Videću da li će neko da mi digne pritisak danas, mrtva je trka ko bi to mogao da bude. Videćemo ko će sa kim sedeti. Sa svakim ću biti bar jednom u duelu, ne radujem se nikome posebno, rekla je Sanja pa dodala:

- Ume da bude dosta naporno, ovako kad snimamo nekoliko dana zaredom, snimanja dugo traju. Umore nam se i uši, ali trudimo se da budemo revnosni i profesionalni da možemo da ocenim svakog kako treba.

Na pitanje koliko je smršala Sanja je otkrila:

- Nisam još uvek dovela do savršenstva, ali idem ka tome. U roku od godinu i po dana jedno desetak kilograma variram gore dole, ali mislim da mi fali još jedno 5, 6 da budem zadovoljna. Ali možda se ne bi svako složio sa mnom. Trudim se da korigujem ishranu, još uvek nisam počela da treniram, mislim da je to tih 5, 6 kilograma taj trening koji treba da se uvrsti u dnevnu rutinu, ali biće.

1/5 Vidi galeriju Sanja Vučić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prokomentarisala kilažu Seke Aleksić

Ona je otkrila da nema ništa protiv metoda mršavljenja kojima su pribegle njene koleginice, pa je prokomentarisala Seku Aleksić koja se doslovno prepolovila.

- Ja ne vidim ništa loše u tome ako neko ima problem sa zdravljem i ako to može da mu reši, nemam nikakvih zamerki.

Sanjina koleginica Mina Kostić najavila je nov album pod nazivom "Kasper", a Sanja je o tome imala samo reči hvale.

- Pa sjajno, kako je to lepo kad nađeš partnera koji može da ti pomogne u poslu, ja joj čestitam. Jedva čekam da čujem kako će Kasper da se pokaže kao autor, rekla je ona, pa otkrila da li njen partner može da joj pomogne kada je u pitanju posao.

- Da. Neću da kažem kako, ali može.