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Slađa Delibašić i Đole Đogani započeli su svoju ljubav davnih godina, a potom postali grupa koju su svi obožavali. Međutim, iako su na sceni bili savršen tandem u njihovoj kući to nije bilo tako.

Slađa i Đole su se u jednom trenutku rastali, a deca su ostala kod pevačice. O njihovom odnosu mnogo puta su govorili i on i ona, ali i njihova ćerka Silvija, a sada je Slađa gostujući u jednoj emisiji govorila o danima kada su se odlučili da se raziđu, ali i o godinama nakon razvoda.

- Nijednu alimentaciju nisam uzela - priznala je Slađa u emisiji kod Goce Tržan.

Ona je progovorila i o deci, ali i otkrila kako ih je spasila od razvoda.

1/10 Vidi galeriju Bivši supružnici Slađa Delibašić i Đole Đogani Foto: Dragana Udovičić, Nemanja Pančić, Nemanja Nikolić

- Najbitnije je da se deci ne priča ništa loše o tati, o mami i jednostavno da se napravi ta neka priča sa njima da imaju totalno poverenje. Zašto ne živimo zajedno? Pa ne živimo, eto tako, ne ide nam ljubav. Tu je tata i nikada stvarno ništa loše - napomenula je Slađa

- Da se što više ocu daju deca, a ne ono: „Inat, e sada nećeš“ ili...

Kako je otkrila, tek posle 9 godina od razvoda Đole ju je pozvao i podelio imovinu kako treba.

- Evo, ja sam decu odgajala sama i nijednu alimentaciju nisam uzela, niti je to bila moja jačina. Ne, ni da delimo kuće, mnogo toga smo napravili. Devet godina sam bila podstanar sama sa ćerkama i posle 9 godina me je on pozvao i rekao: „Slađo, dođi lepo da sednemo, da se dogovorimo i da se lepo podelimo“.