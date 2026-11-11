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Jedna od emisija koja nam je mamila osmehe na lice pri svakom emitovanju, više ne postoji. Nekadašnja voditeljka čuvene emisije "DNK" Natalija Simović, otišla je van Srbije i sada boravi u Dominikanskoj Republici, a kako tvrdi, sada tamo radi na novom projektu.

Ona je naime, prestala da radi na Pinku davnih dana, ali ne svojom odlukom, već su nadležni odlučili da čuvenu emisiju prekinu da emituju, navodno zbog autorskih prava.

-Emisije "DNK" nema zato što je to nešto što je vezano za zakonske regulative. Od tada zapravo nisam na Pinku. To nema veze sa interesovanjem publike, niti sa učesnicima... Sve ima veze sa zakonskim regulativima - izjavila je Natalija za Alo! nedavno, a onda je dodala da radi na novom projektu:

-Istina je da se na društvenim mrežama i danas vraćaju te kultne scene iz emisije „DNK“, koju su ljudi toliko voleli. Što se mog angažmana posle ove duže pauze tiče, deo sam „Exatlona“, a to je projekat koji nikad nisam radila. Sličan je Survajveru, pa gledaoci mogu da pretpostave otprilike kako izgleda - rekla nam je ona nedavno.

1/7 Vidi galeriju Natalija Simović Foto: Kurir TV, Kurir Televizija

Prija joj promena

Inače, Natalija je govorila i o poslovnim angažmanima, a nema sumnje da joj pauza u radu na televiziji sada prija.

-Inače, mene kolege podstiču da se borim i dobijem neke poslove koji mi dobro leže. Znate, mnogo je teško kada ste žena kojoj niko ne čuva leđa. Tu treba mnogo dokazivanja, mnogo odbijanja i šamara treba istrpeti, ali sam ostala svoja, ja drugačije ne mogu. Bila bih nesrećna. Rekla sam sebi da idem na biro, po svaku cenu, samo ne ostajem negde gde ću biti nesrećna – rekla je ona ranije.