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ŠTA ĆE REĆI ANA NIKOLIĆ? Ova pevačica objavila fotografiju sa Raletom, a nakon tri godine sprema veliko iznenađenje!
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Pevačica Zorana Simeunović iznenadila je svoje pratioce fotografijom na kojoj pozira sa kompozitorom i producentom Goranom Ratkovićem Raletom, što je odmah pokrenulo brojne komentare i spekulacije. Posebno je zanimljivo da li će Ana Nikolić prećutati ovu fotografiju ili će ipak odlučiti da se oglasi.
Goran Ratković Rale Zorana Simeunović Foto: Privatna arhiva
Sprema se nešto novo
Naime, nakon skoro tri godine muzičke pauze, čini se da Simeunovićeva ponovo ulazi u studio i priprema nešto novo za svoju publiku. Kako se šuška, u pitanju bi mogla da bude nova pesma, a zanimljivo je i to ko se našao u celoj priči.
Prema priči našeg dobro obaveštenog izvora, na novom projektu rade njen suprug Steva Simeunović, sa kojim ima ćerkicu Jovanu, kao i Rale, koji je dugogodišnji prijatelj njihove porodice.
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