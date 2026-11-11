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Pevačica Zorana Simeunović iznenadila je svoje pratioce fotografijom na kojoj pozira sa kompozitorom i producentom Goranom Ratkovićem Raletom, što je odmah pokrenulo brojne komentare i spekulacije. Posebno je zanimljivo da li će Ana Nikolić prećutati ovu fotografiju ili će ipak odlučiti da se oglasi.

Goran Ratković Rale Zorana Simeunović Foto: Privatna arhiva

Sprema se nešto novo

Naime, nakon skoro tri godine muzičke pauze, čini se da Simeunovićeva ponovo ulazi u studio i priprema nešto novo za svoju publiku. Kako se šuška, u pitanju bi mogla da bude nova pesma, a zanimljivo je i to ko se našao u celoj priči.

Prema priči našeg dobro obaveštenog izvora, na novom projektu rade njen suprug Steva Simeunović, sa kojim ima ćerkicu Jovanu, kao i Rale, koji je dugogodišnji prijatelj njihove porodice.

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