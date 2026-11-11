JEZIV PRIZOR U DVORIŠTU SLOBE RADANOVIĆA! Jelena se hitno oglasila i šokirala fanove: Veruje da žele da naude njihovom braku... (FOTO)
Supruga Slobe Radanovića, Jelena, šokirala je javnost objavom na društvenim mrežama, u kojoj je otkrila šta je pronašla u dvorištu porodične kuće u Višnjičkoj banji.
Kako je navela, već neko vreme nepoznate osobe ostavljaju neobične predmete u njihovom dvorištu, verujući da će na taj način nauditi njenom braku.
Jelena je ovog puta fotografisala jaje koje je pronašla ispod saksije sa cvećem, a potom otkrila da je to samo jedna u nizu neobičnih stvari na koje je do sada nailazila.
O ne, nije nas upropastio prsten, perje, dlake, smotuljci, ali zato će ovo jaje! Gospodo, otišli ste u k***c! – napisala je Jelena, koja se potom našalila na račun cele situacije i dodala:
Hristos voskrese!
Sloba Radanović otkrio šta ga je prvo privuklo kod Jelene
Inače, Jelena je bila veliki fan svog supruga, pre nego što su ušli u emotivni odnos:
„Ja uvek kažem da se meni kod nje dopalo to što prvenstveno nije dozvolila da joj drugi kroje mišljenje o meni, nego je imala sama svoje izgrađeno mišljenje o meni i, ovaj, nije padala pod uticaj te neke slike koju su ljudi tada možda hteli da stvore o meni. To me je nekako privuklo, zato što sam video da razmišlja žena svojim mozgom i kada sam je malo bolje upoznao, onda sam shvatio koliko je ona u suštini prvo inteligentna, pa i emotivna, koliki je borac i koliko je lepa, pa sve to zajedno kada se upakuje, onda je to...“.