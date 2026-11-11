Slušaj vest

Iako pevači uglavnom dobro zarađuju, Svetozar Igić otkrio je da uprkos svemu i dalje vozi Juga. Osim toga, on je govorio o neprijatnim situacijama na koje je nailazio, ali se osvrnuo i na pretnje i ucene sa kojima se susreću njegove kolege. Takođe, pričao je i o koleginici Mahrini, otkrivajući da oni tek treba da definišu svoj odnos.

Kada je reč o negativnim komentarima, rekao je da se na njih i ne obazire previše:

- Ja sam oguglao na to, jer prva osnovna stvar kad kreneš da se baviš ovim poslom jeste da je tih negativnih komentara na pregršt i ne smeš da se osvrćeš na to. Onaj koji se osvrće na to prosto nije za ovaj posao, jer to je sastavni deo. Jedini problem su tu ljudi oko mene koje to pogađa i tu nastaje problem. Mada, gledam ja da izolujem sve oko sebe u odnosu na svoj posao jer to nije njihova stvar, to je moja stvar čime se ja bavim. A za ovu poslednju pesmu stvarno je bilo jako malo negativnih komentara, što se meni uopšte nije dopalo. Čim ih nema dovoljno negativnih, znači da nije probudilo i tu lošu stranu kod ljudi. Toliko dugo sam čekao da bude jedan negativan komentar, i kad je bio, ja sam to slavio.

1/5 Vidi galeriju Svetozar Igić Foto: Kurir

Strahuje da mu neko ne ukrade Juga

- Čeka ispred, drži se. Dobro se drži, iskreno da ti kažem. Za 15 dana mu je tehnički, a ja se molim Bogu. Znaš šta je problem kod tih starih automobila - stalno se nešto kvari i stalno moraš da si kod mehaničara. I onda ja ne idem godinu dana, nego odem jednom pred registraciju i tad rešim sve što imam - rekao je pa otkrio da strahuje da mu ga neko ne ukrade:

- Zato što im je zanimljivo, lako se krade i lako se obija. Sad da odemo do njega, šrafcigerom možemo da uđemo unutra. Možeš da mu skineš tablu, prespojiš žice i upalio si ga. Klincima je zanimljivo da ga voze dok ne potroše gorivo, pa ga ostave tamo gde nestane goriva. Meni su napravili problem jednom, pa su drugi put opet napravili problem. Ta letva volana i dalje nije dobra i pojma nemam da li uopšte može da se registruje s njom. Za Juga ne postoji. Niti mi se isplati da plaćam osiguranje, niti da ulažem tolike pare da ga osiguram, jer to su sistemi koji se mnogo lako kradu. Tu leži glavni problem. Sad si me pitala to, pa sam se rastužio. Stoji on, garažiran je, ali već je dosta ishavarisan. Plus, evo još par dana može da se vozi, a kad krene zima više ne može. On ima aktivnih tri-četiri meseca tokom godine kada zaista možeš da ga voziš.

1/7 Vidi galeriju Svetozar Igić Foto: Printscreen/Instagram

Govoreći o slučaju koji je potresao javnost, a to je paljenje automobila Uroša Živkovića, Svetozar je otkrio da li je imao slične situacije:

"Dešavalo se da daju ogromne pare, pa traže nazad"

- Znači ne pitaš me konkretno za situaciju, nego da li sam ja imao neprijatnosti? Otkad sam krenuo da se bavim muzikom konstantno se pominju te neke priče, mada u mom slučaju jako malo. Ja, hvala Bogu i sva sreća, nisam nikada imao situaciju da mi neko preti. Da mi traže bakšiš nazad nije mi se desilo. Čuo sam da se dešavalo da ljudi iz nekih kompleksa daju ogromne pare, pa sutra traže nazad jer su žene saznale da su potrošili mnogo para. I uglavnom ljudi vrate da ne bude bruka, ali znamo međusobno šta je čovek uradio. Ja nisam imao. A ono što sam načuo, opet ne mogu da kažem dok nisam video, jer sveću nisam držao, ali to su katastrofalne priče - rekao je i dodao:

- Ne znam šta se desilo, ne znam koji je razlog. Video sam vesti i apsolutno ne ulazim u to. Šta je on rekao, imate li njegovu izjavu? Najbolje onda da mi ne komentarišemo sa strane. Ja, sva sreća, nikad nisam imao slučaj sa bilo kakvim iznudama, reketiranjima ili pretnjama. Ljudi kad sam ja u pitanju generalno ne mogu da povežu da sam neki opasan lik ili da ulazim u opasne situacije, tako da me je sve to zaobišlo za sad.

"Ona i ja moramo da definišemo odnos"

Pevač se osvrnuo i na svoj odnos sa koleginicom Mahrinom, otkrivajući pojedinosti:

1/5 Vidi galeriju Mahrina Foto: Printscreen, Kurir

- Sad razmišljam da li da ti kažem nešto zanimljivo ili stvarno kako jeste. Videćemo se sutra ona i ja pa ćemo da definišemo naš odnos, pa je najbolje kad se vidimo zajedno pred kamerama da kažemo šta i kako stoje stvari. Mahrinu znam jako dugo, upoznao sam i sve njene bivše momke. Ona je jedna divna devojka, a ja sam, hvala Bogu, stekao sposobnost da u životu razdvojim prijateljstvo od nečeg višeg. Sve drugarice koje imam stvarno su mi drugarice i znam da to nikad, bar s moje strane, neće postati nešto više. Dešavalo se sa suprotne strane, ali šta da se radi - rekao je on u razgovoru za "Blic".

BONUS video: