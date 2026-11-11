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Kaja Ostojić objavila je i treću pesmu s albuma "Priče za laku noć", istoimenog naziva! Za razliku od predhodne dve numere: "Košmari" i "Opijati", na kojima je sarađivala s Mimi Mercedes, "Priče za laku noć" napisala je sama! Pevačica je dokazala da je sjajan kantautor, budući da je autor i teksta i muzike za istu.

Kako nam je otkrila, tokom stvaranja ovog albuma, najveća podrška joj je bio suprug Miloš, kome se upravo pesma "Priče za laku noć" najviše dopala. Zbog toga i ceo album nosi ovaj naziv.

"Dopada mu se sve što ja radim, ali..."

- Nije tajna da seMilošu dopada sve što ja radim, ali je ovoga puta bio maksimalno uključen u kreativni momenat stvaranja ovog projekta. Kada god nešto napišem, prvo njemu pročitam. Za razliku od mene, koja ponekad imam izvesne sumnje, on ima nepogrešivu procenu. Na prvo slušanje pesme "Priče za laku noć" rekao je: "To je to!" Sad samo ostaje da vidimo da li će se i ukus publike sa njegovim poklopiti - rekla nam je Kaja kroz smeh, a onda se osvrnula na komentare ljudi na društvenim mrežama, platformi Jutjub...

1/8 Vidi galeriju Kaja Ostojić Foto: Printscreen Youtube / KAYA OSTOJIC

- Čini mi se da nikada pre nisam imala ovako lepe reakcije ljudi i dobijam samo pozitivne komentare. Poznato je da ja ne brišem ni one ružne, ali ovoga puta ih nema. Ima ih, eventualno na račun mog izgleda ili izblajhanihh obrva (smeh), ali kada su pesme s novog albuma u pitanju, sve je vrlo podržavajuće! Hvale tekstove, muziku, čitav koncept... Neke zvuk pomalo podseća na 80- te, 90- te godine prošlog veka, neki nalaze sličnost sa Senidom ili nekim svetskim zvezdama, ali za mene lično, to je ogroman kompliment. Zahvalna sam svima koji slušaju, pevaju i šeruju moje nove pesme!

Podsetimo, prvi deo albuma "Priče za laku noć" pevačica je objavila, dok će drugi deo ugledati svetlost dana u februaru.

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