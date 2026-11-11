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Rijaliti zvezda Jovana Tomić Matora otvorila je svojevremeno dušu i ispričala nepoznate detalje o svom burnom odrastanju i problemima u školi. Progovorila i o intimnim odnosima sa udatim pevačicama čija imena drži u strogoj tajnosti.

Matora je otkrila da je još u detinjstvu bila drugačija od većine devojčica i da se uvek družila sa muškarcima.

"Kao mala sam uvek volela da se bijem! Bila sam drugačija, stalno sam bila okružena muškarcima. Družila sam se sa prijateljima mog rođenog brata Zorana i brata od strica Nikole, za koga sam veoma vezana. Trenirala sam tekvondo čak 12 godina, uzela dosta medalja, ali me je ta ljubav prošla. Od osmog razreda pa sve do treće godine srednje škole bila sam hiphoperka. Imala sam kratku kosu, spuštene pantalone... Kada god je trebalo da idem u kupovinu sa bratom, njega je bio blam da stoji pored mene. Baš nikad nisam nosila roze majicu, suknjice i šljokice."

1/8 Vidi galeriju Matora i Dragana Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iako je u školi dobijala pogrdne nadimke, Jovana priznaje da nije trpela provokacije već je sve rešavala batinama.

"Zvali su me Muškarača i Lezbijka. Nikad nisam patila zbog toga jer sam znala kako da se obračunam sa njima. Imala sam svoj krug ljudi u školi koji su zajedno sa mnom tukli te osobe koje su me zadirkivale. Sačekali bismo ih iza ćoška, pa bi svako dobio nekoliko šamara! Tokom cele osnovne škole bila sam odličan učenik, malo mi je falilo do Vukove diplome, a to malo je jedinica iz vladanja! Uvek sam se družila sa problematičnim dečacima i bila ta koja je maltretirala decu."

"Intimni odnosi sa udatim pevačicama u toaletu kluba"

Jovana priča da je prvo intimno iskustvo imala sa muškarcem, međutim kasnije je shvatila da joj se devojke više sviđaju. Matora je otkrila da je bila i sa mnogim pevačicama.

1/7 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen Instagram

"Tu su bile i pevačice, ne mogu ti reći koje, ali bilo ih je dosta. Neke su bile i udate, ali zaklela sam se da nikad neću otkriti njihova imena. Sa nekima sam imala intimne odnose i posle njihovog nastupa u toaletu kluba gde su pevale. Znala sam i da se potučem sa devojkom! Jednom sam devojci, koja je poznata, udarila šamar pred njenom majkom. Bile smo zajedno u kafani, pevač joj je prilazio i i muvao je, a ona je tvrdila da je on gej. Tu sam izljubomorisala. Meni je kratak fitilj, pa sam joj udarila šamar pred majkom. Kajem se zbog toga... Dobijala sam i ja batine od devojke s kojom sam u vezi, uglavnom zbog gluposti. Ja sam svađalica, budim bes u ljudima i onda to kulminira tučom.

Kurir.rs/Informer