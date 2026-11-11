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Pevačica Teodora Džehverović od samog početka karijere imala je jasnu želju – da izgradi ime i postane velika zvezda, a danas se može reći da je na dobrom putu da u tome uspe.

Teodora niže uspehe i hitove, dok vreme tek treba da pokaže koliko će dugo trajati njen put na domaćoj muzičkoj sceni. Osim vokalnih sposobnosti, pažnju javnosti privlači i svojim izgledom, a često na društvenim mrežama deli fotografije sa treninga i pokazuje koliko ulaže u svoju formu.

Džehva nekad i sad

Teodora Džehverović nekada Foto: Printscreen, Printscreen, Nenad Kostić

Ipak, njen život nije oduvek bio obasjan reflektorima. Pre nego što je stekla popularnost, Teodora je sa majkom prolazila kroz teške periode i zajedno sa njom radila različite poslove kako bi obezbedile egzistenciju.

Morala je da se preseli u Pančevo

Njena majka Gordana Džehverović svojevremeno je ispričala da je nakon porodične svađe ostala bez krova nad glavom, pa je sa decom morala da se preseli u Pančevo i započne novi život.

- Kad su sestre htele da me pošalju u ludnicu otišla sam s decom u Pančevo iz Kačareva i postala sam podstanar. Kada sam ušla u zgradu u koju sam se uselila, videla sam da je sve prljavo i zapušteno, pa sam sa Teodorom rešila da sve to počistim. Ubrzo nakon toga sam se dogovorila sa stanarima da to radimo redovno za platu što nam je dobro došlo za plaćanje režija - istakla je Gordana, nakon čega nisu izostali komentari tviteraša.

Goca Džehverović Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Instagram

- Teodora je bila čistačica (pre popularnosti) - začuđeno su konstatovali, a onda i pohvalili njenu borbu kroz život.

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20261031-STARS-EP633-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV